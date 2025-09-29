Airpods zijn de laatste jaren veel beter geworden en hebben steeds meer features gekregen. Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies!

AirPods worden steeds beter: dit zijn de 9 nieuwste features

Met de meerdere software-updates in iOS 18 en iOS 26 heeft Apple de AirPods een aantal toffe nieuwe functies gegeven. Hieronder vind je de negen belangrijkste verbeteringen en op welke AirPods ze beschikbaar zijn.

1. Stemisolatie aanzetten

Als je buiten bent en het waait heel hard, wil je natuurlijk nog wel goed te verstaan zijn tijdens een telefoongesprek. Dan komt de functie stemisolatie je goed van pas. Achtergrondgeluid wordt dan weggefilterd, waardoor jouw stem helderder overkomt. Om de functie aan te zetten open je het bedieningspaneel terwijl je aan het bellen bent. Tik vervolgens bovenaan op ‘Regelaars’. Daarna zet je de functie ‘Stemisolatie’ aan.

Deze functie is beschikbaar op AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4.

2. Hoofdgebaren inschakelen

Een van de nieuwste features voor je AirPods zijn hoofdgebaren. Je kunt dan in recente versies van iOS bepaalde acties uitvoeren door simpelweg je hoofd te bewegen. Handig als je bijvoorbeeld net met je handen in de tuin bezig bent en geen zin hebt om je oortjes vies te maken. Hiermee kun je door met je hoofd op en neer te schudden een gesprek aannemen. Door je hoofd van links naar rechts te schudden kun je een oproep weigeren.

Om de optie aan te zetten moet je de AirPods verbinden met je iPhone. Vervolgens tik je op de AirPods en scrol je naar beneden. Zet de functie aan bij ‘Hoofdgebaren’.

Deze functie is beschikbaar op AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4.

3. Adaptieve audio aanpassen

Adaptive Audio combineert normaal gesproken ruisonderdrukking (Noise Cancellation) met de Transparantie-modus. Achtergrondgeluid wordt dan weggefilterd, maar niet al het geluid. Je kunt bij deze functie zelf instellen hoeveel geluid je nog wél kunt horen.

Om dit aan te passen, ga je naar de ‘Instellingen’. Tik op je AirPods en scrol naar beneden. Kies voor ‘Adaptieve audio’ en pas de instelling naar wens aan met de schuifbalk.

Deze functie is beschikbaar op: AirPods Pro 1, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4 met ANC.

4. Gaming verbeteringen

Gepersonaliseerde ruimtelijke audio met hoofdtracking werkt nu ook in games. Dit zorgt ervoor dat het geluid meebeweegt met je hoofd. Om de optie in te stellen tik je op ‘Instellingen’ en op je AirPods. Daarna scrol je naar beneden en tik je op ‘Gepersonaliseerde ruimtelijke audio’. Ook leuk: de oordopjes hebben nu ook ondersteuning voor 16-bit, 48 kHz audio voor het chatten tijdens het gamen.

Deze functie werkt op AirPods 3, AirPods 4, AirPods Pro 1, AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods Max.

5. Gehoorassistentie

Voor de AirPods Pro 2 en Pro 3 is er nu een ingebouwde gehoorassistentie en gehoorbescherming. De oortjes passen dan het automatisch het geluid voor je aan zodat je toch goed kunt horen. Je persoonlijke gehoorprofiel wordt automatisch toegepast op muziek, video’s, games en telefoongesprekken.

Je vindt de optie door de ‘Instellingen’ te openen. Kies voor je AirPods en scrol naar beneden. Onder het kopje ‘Gehoorzgezondheid’ vind je beide opties.

Deze functie werkt op AirPods Pro 2 en AirPods Pro 3.

6. Live vertaling

Een van de tofste nieuwe features voor de AirPods is de Live vertaling. Met iOS 26 kun je dan in real time gesprekken vertalen terwijl je je AirPods draagt. Maar helaas, deze functie is op dit moment niet beschikbaar voor Apple-gebruikers in de Europese Unie. Apple zegt dat je de functie niet kunt gebruiken als je in de EU bent en het land of regio van je iPhone staat ingesteld op een land uit de EU. Dat betekent dus dat je ook in Nederland en België de functie niet kunt gebruiken.

Apple doet dit naar eigen zeggen vanwege wet- en regelgeving in de EU, zoals de GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming) en verschillende regels voor AI. Ze willen zeker weten dat privacy, toestemming en de gegevensverwerking allemaal in orde zijn voordat ze de functie in de hele EU uitrollen.

Deze functie is beschikbaar op de AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4 met ANC.

7. Audio in koptelefoon houden

In iOS 26 zit een optie waarmee je kunt voorkomen dat andere apparaten (zoals luidsprekers en auto’s) de audio overnemen van je AirPods. Deze optie stel je in bij ‘Instellingen > Algemeen’. Vervolgens kies je voor ‘AirPlay en Continuïteit’. Zet de optie ‘Houd audio in koptelefoon’ op aan.

De functie is beschikbaar op alle AirPods.

8. Afstandsbediening voor de camera

Je kunt je AirPods als afstandsbediening gebruiken voor je camera op je iPhone. Deze functie zet je op de volgende manier aan. Ga naar ‘Instellingen’ en tik op je AirPods. Scrol naar beneden en kies onder ‘Cameraregelaar’ voor de optie ‘Camera-afstandsbediening’.

Deze functie is beschikbaar voor de AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4.

9. Slaapdetectie

Val je vaak in slaap terwijl je je AirPods draagt? Geen nood, want iOS 26 kan nu automatisch detecteren dat je bent in slaap gevallen en je muziek pauzeren. Dat stel je als volgt in.

Open de ‘Instellingen’-app;

Tik op je AirPods;

Scrol naar beneden en zet de knop bij ‘Pauzeer media als je in slaap valt’ op aan.

Deze functie is beschikbaar op AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 en AirPods 4.

