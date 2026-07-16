Je AirPods krijgen eindelijk een functie waar veel gebruikers al jaren op wachten. Straks bepaal je zelf hoe je muziek klinkt.

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Je AirPods worden veel beter (met deze langverwachte functie)

Goed nieuws voor iedereen die het geluid van zijn AirPods graag zelf wil bepalen. Apple voegt namelijk een equalizer toe. Daarmee kun je straks eenvoudig kiezen hoe muziek, films en podcasts klinken. De functie zit in de nieuwe testversie voor AirPods en werkt samen met iOS 27.

Tot nu toe bepaalde Apple grotendeels hoe het geluid van je AirPods klonk. Je kon wel een paar instellingen veranderen, maar een echte equalizer ontbrak. Dat was opvallend, want veel andere draadloze oordopjes hebben zo’n functie al langer.

Met de nieuwe instelling kun je het lage, middelhoge en hoge geluid aanpassen. Wil je bijvoorbeeld meer bas tijdens het luisteren naar muziek? Dan zet je het lage geluid wat harder. Vind je stemmen in een podcast niet duidelijk genoeg? Dan kun je het midden aanpassen. Zo laat je de AirPods beter klinken op een manier die jij prettig vindt.

Drie schuifjes om het geluidsprofiel aan te passen

Apple houdt de equalizer wel simpel. Je krijgt drie knoppen die je kunt verschuiven. Tijdens het aanpassen kun je direct een nummer afspelen. Daardoor hoor je meteen wat er verandert en hoef je niet tussen verschillende apps te wisselen.

De nieuwe equalizer werkt alleen met AirPods die een H2-chip hebben. Het gaat om de AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 en AirPods Max 2. Zowel de gewone AirPods 4 als de versie met actieve ruisonderdrukking worden ondersteund. Oudere modellen krijgen de functie dus niet.

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Meer overzicht bij de instellingen van de AirPods

Apple sleutelde in iOS 27 ook aan de instellingen van de AirPods. Die worden nu een stuk overzichtelijker weergegeven. Apple verdeelt de verschillende opties over aparte menu’s. Instellingen voor onder meer Gehoorgezondheid, Zoek mijn en Live vertaling zijn daardoor makkelijker terug te vinden. Er komt overigens geen losse AirPods-app. Alles blijft gewoon in de Instellingen-app van je iPhone staan.

Nu beschikbaar in de openbare bèta van iOS 27

De equalizer is nu beschikbaar in de openbare bèta. Je moet dan de bèta van iOS 27 en de bèta van de AirPods-software draaien. Om de bèta van de AirPods te installeren, open je het AirPods-doosje en tik op je iPhone op ‘Instellingen > Bluetooth’.

Tik daar op het informatieknopje naast je AirPods en onderaan zet de bèta-updates aan. Dan moet je nog even geduld hebben tot je AirPods de update installeren. Om de bèta van iOS 27 te installeren op je iPhone lees je hieronder.

Houd er wel rekening mee dat testsoftware nog fouten kan bevatten. Wie liever geen risico neemt, kan beter wachten op de definitieve update.

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