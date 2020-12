iFixit staat bekend om het vakkundig uit elkaar halen van Apple-apparaten, en de AirPods Max is daarop geen uitzondering. In een nieuwe teardown zien we Apples koptelefoon aan de binnenkant.

Lees verder na de advertentie.

AirPods Max teardown toont koptelefoon aan de binnenkant

iFixit heeft de AirPods Max ontleed en laat daardoor een uniek kijkje aan de binnenkant zien. De magnetische oorschelpen kunnen gebruikers ook zelf verwijderen, maar daarna wordt het lastig. Veel onderdelen van de koptelefoon zitten namelijk met lijm bevestigd, wat het lastig maakt om hem eigenhandig te repareren als er iets mee aan de hand is.

Door de teardown zien we ook hoe het apparaat in elkaar zit. Zo heeft de AirPods Max twee batterijcellen heeft, maar deze allebei in een oorschelp zitten. Ook zie je acht microfoons zitten die de AirPods Max gebruikt voor ruisonderdrukking en twee H1-chips om razendsnel verbinding te maken met je apparaten.

iFixit vond gesoldeerde verbindingen en draadjes bij de accu’s, maar de verbindingen die je nodig hebt om ze gemakkelijk te vervangen zijn vooralsnog nergens te bekennen. Mede daardoor trekt iFixit de conclusie dat de AirPods Max lastiger uit elkaar te halen zijn dan het design op het eerste gezicht doet vermoeden. Sterker nog, volgens de website zijn de meeste concurrerende koptelefoons gemakkelijker uit elkaar te halen.

Nu raden wij sowieso niet aan om de AirPods Max eigenhandig te repareren. De prijzige koptelefoon van Apple kun je bij problemen het beste gewoon inleveren bij de Apple Store. Het nadeel is alleen dat het lastig repareerbaar maken van Apples producten ervoor zorgt dat de AirPods Max over een aantal jaar niet meer te repareren zal zijn.

Zodra Apple een product ‘vintage’ verklaart, wordt het niet meer in Apple Stores gerepareerd. Het is daarna aan mensen zelf om het apparaat op te lappen, wat lastig wordt als er lijm en gesoldeerde onderdelen worden gebruikt.

AirPods Max: de eerste internationale reviews

De AirPods Max worden sinds deze week geleverd bij de eerste klanten en ook de eerste internationale reviews zijn binnen. Daaruit blijkt dat Apple een erg prijzige, maar ook kwalitatief erg goede koptelefoon heeft gemaakt. Met het gebruikersgemak van de AirPods maar betere ruisonderdrukking en geluidskwaliteit is dit een premium-apparaat, waarmee Apple zich duidelijk op een specifieke doelgroep richt.

Lees ook: AirPods Max review round-up: dit vinden internationale media van de luxe Apple-koptelefoon