Oeps: ruisonderdrukking AirPods Max werkt minder goed na update

De AirPods Max staat bekend om zijn goede actieve ruisonderdrukking. Na een recente firmware-update werkt deze belangrijke functie van de hoofdtelefoon helaas een stukje slechter. Wat is er aan de hand?

AirPods Max hebben minder goede ruisonderdrukking

Actieve ruisonderdrukking is een zegen voor wie vaak bijvoorbeeld vaak in de trein zit. Je kunt je gemakkelijk onttrekken aan de gesprekjes van je medereizigers en helemaal opgaan in de muziek. De AirPods Max, Apples eerste echte hoofdtelefoon, hád uitstekende ruisonderdrukking. Daar is inmiddels helaas verandering in gekomen.

Online zijn al maanden klachten te lezen dat deze functie na een firmware-update van afgelopen mei minder goed werkt. De website Rtings heeft de zaak onderzocht en bevestigt dat de ruisonderdrukking van de peperdure koptelefoon achteruit is gegaan. Vooral lage tonen worden minder goed geblokkeerd. Dat betekent dat motorgeluiden van een bus of vliegtuig makkelijk door de noise cancellation heen breken.

Rtings benadrukt dat het om een relatief klein verschil gaat. Wie de AirPods Max niet gebruikte vóór de firmware-update zal waarschijnlijk nog steeds erg tevreden zijn met de ruisonderdrukking. Bovendien is er niets veranderd aan het blokkeren van stemmen en hoge tonen.

Is er een nieuwe AirPods Max op komst?

Waarom Apple precies aan de ruisonderdrukking heeft gesleuteld, is onduidelijk. Het bedrijf heeft nog niet op de commotie gereageerd. Daarom gaan er wilde geruchten dat Apple een nieuwe versie van de AirPods Max gaat lanceren. Door het oude model minder goed te laten werken, zouden gebruikers eerder geneigd zijn om te upgraden.

Dat lijkt ons onwaarschijnlijk, maar het gebrek aan communicatie is op zijn minst onhandig. Hopelijk komt Apple snel met een verklaring.

