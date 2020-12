De kwaliteit en het draagcomfort van AirPods, maar dan in een over-ear-koptelefoon. Klinkt ideaal toch? Of niet? De meningen zijn verdeeld. In deze AirPods Max round-up zetten we alle reviews voor je op een rijtje.

AirPods Max review round-up

Na het enorme succes van de AirPods en AirPods Pro is het geen verrassing dat Apple zijn koptelefoon-aanbod verder uitbreidt. Met de AirPods Max heb je hetzelfde gebruiksgemak als de kleinere AirPods-oordopjes, maar dan in het jasje van een koptelefoon.

De AirPods Max is een ontzettend luxe afgewerkte hoofdtelefoon en daarom verre van goedkoop. En hier ontstaan dan ook de eerste punten voor discussie. De eerste reviews van internationale media zijn overwegend positief, maar er zijn hier en daar wel wat kritische noten.

CNET

CNET is erg uitgesproken over de hoge verkoopprijs van de AirPods Max. De website is daarnaast wel te spreken over de geluidskwaliteit, ruisonderdrukking en comfort. “Zijn ze de 549 dollar (629 euro) waard? Uiteindelijk is het aan jou om dat te bepalen. Het enige wat ik kan doen is mijn ervaring beschrijven”, aldus de reviewer.

De AirPods Max is volgens CNET een uitstekende, maar niet perfecte hoofdtelefoon. Hij beschikt over eersteklas geluid, een ijzersterke draadloze verbinding en indrukwekkende ruisonderdrukking. Echter, CNET verwijst echte audiofielen door naar bedrade koptelefoons uit dezelfde prijsklasse als Apples over-ear.

→ Lees de volledige review op CNET

The Verge

Over het algemeen is The Verge enthousiast over het geluid van de AirPods Max. De nieuwe koptelefoon wordt geprezen om zijn geweldige en gebalanceerde geluidskwaliteit. The Verge benoemd ook de verkoopprijs als struikelblok, maar geeft aan dat de koptelefoon zeker het overwegen waard is.

The Verge uit echter ook een groot punt van kritiek. “De beschermhoes is een mislukking op ieder niveau van functionaliteit.” De website geeft aan dat de hoes van de AirPods Max geen enkele bescherming biedt en noemt het ontwerp zelfs een ‘grap’.

→ Lees de volledige review op The Verge

Rolling Stone

Ook Rolling Stone, een autoriteit op muzikaal gebied, veilt een oordeel over de AirPods Max. De website vindt dat Apple uitstekend werk levert met de AirPods-hoofdtelefoon. Ondanks het zware gewicht is de koptelefoon erg comfortabel en fijn in gebruik: “Het frame, gemaakt van roestvrijstaal, glijdt soepel wanneer je de maat van de hoofdtelefoon wilt aanpassen.”

De beschermhoes

Naast het comfort, luistert vooral de geluidskwaliteit erg nauw. “AirPods Max is de beste draadloze hoofdtelefoon die we hebben getest”, aldus Rolling Stone.

Afsluitend toch een kritische noot. Ook Rolling Stone vindt de beschermhoes van de AirPods Max ondermaats: “De AirPods Max zijn van binnen en van buiten zorgvuldig ontworpen, maar de hoes is dat allesbehalve.”

→ Lees de volledige review op Rolling Stone

Marques Brownlee (MKBHD)

Marques Brownlee deelt in een video zijn mening over de AirPods Max. De techjournalist, die ook wel bekendstaat als MKBHD, is van mening dat Apples koptelefoon in de categorie van ‘luxe luister’-koptelefoons valt. De AirPods Max is dus niet geschikt voor muziekproductie.

Deze constatering doet echter niets af van de geluidskwaliteit: “De koptelefoon klinkt echt heel goed en heeft een uitstekende ruisonderdrukking”, aldus de YouTuber. Ook Brownlee is geen fan van de beschermhoes. De zogenaamd slimme behuizing noemt de techjournalist juist behoorlijk dom.

Op naar onze review

De Apple-hoofdtelefoon is sinds deze week in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 629 euro. Via onze Apple AirPods Max-prijsvergelijker kun je gemakkelijk aanbiedingen selecteren op prijs, levertijd en meer. Wij gaan binnenkort met de over-ear-koptelefoon aan de slag en het resultaat daarvan lees je in de review.