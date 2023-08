Let op: deze ontwerpfout laat je AirPods Max sneuvelen

Heb je Apple’s duurste koptelefoon, de AirPods Max? Let dan even op, want door een ontwerpfout kan hij al bij normaal gebruik sneuvelen. Dit moet je weten.

AirPods Max hebben ontwerpfout

Stel je voor, je koopt een koptelefoon ter waarde van 629 euro en ineens besluit-ie om de geest te geven. Jij hebt niks verkeerd gedaan. Je gebruikte hem een tijdje op bank, je ging er misschien mee hardlopen of je had hem mee op vakantie. En toch werkt van de ene op de andere dag niet meer. Het klinkt bizar, maar dat is precies wat eigenaren van de AirPods Max overkomt. Tenminste, als je alle berichten op Twitter (X), Reddit, YouTube en Apple’s eigen support-forum mag geloven.

Het heeft te maken met een simpele ontwerpfout van de AirPods Max en de oorkussens. iPhoned vertelt je wat er precies aan de hand is en, belangrijker nog, wat je kunt doen om te voorkomen dat je AirPods Max niet meer werken.

"AirPods Max condensation won't damage the drivers!!"



The condensation in question:

Condensatie tussen metaal en oorkussens

Zoals je weet gebruikt Apple voor de oorschelpen van de AirPods Max een metalen ontwerp. Daar klikken de oorkussens magnetisch op vast, en in combinatie met de hoofdband zorgt dat voor een aangenaam draagcomfort. Alleen: wat gebeurt er bij grote warmteverschillen tussen metaal en ander materiaal? Juist, er vindt condensvorming plaats. En dat condenswater zit dan tussen de oorkussens en de oorschelpen – waar de drivers van de AirPods Max zitten.

Je raadt het waarschijnlijk al, maar water en elektronica vormen dus niet zo’n goede combinatie. Als er vaak genoeg vocht bij de drivers van de AirPods Max komt, ontstaan kleine kortsluitingen en uiteindelijk produceren deze geen geluid meer.

Wat zegt Apple erover?

Volgens Apple zelf komt het probleem helemaal niet zo vaak voor. Ook laat het bedrijf weten dat mensen vooral voorzichtiger moeten omgaan met hun AirPods. Daarom is er ook geen officieel beleid over hoe met zo’n reparatie moet worden omgegaan. Sommige gebruikers kregen bijvoorbeeld gratis een nieuw model van de AirPods Max, anderen hadden echter minder geluk.

Wij hebben overigens het idee dat dit écht een probleem is van de AirPods Max (en dus dat Apple ongelijk heeft), maar dat de premium koptelefoon van Apple gewoonweg te weinig populair is om er écht een case van te maken. Er zijn te weinig mensen die AirPods Max hebben, en dus nog minder mensen die een klacht indienen.

AirPods Max werken niet – dit kun je doen

In eerste instantie is voorkomen dus beter dan genezen. Dat houdt in dat je de AirPods Max niet te lang aan een stuk gebruikt. Wil je dat juist wel, zet ze dan af en toe even af, verwijder de oorkussens en zorg met een doekje ervoor dat er geen vocht zit.

Is het leed al geschied? Vanuit reparatiekringen horen we dat een oplossing kan zijn om de hoofdband te verwijderen en de connectors met alcohol schoon te maken. Anderen zeggen dat stukjes isolatietape aan de binnenkant van de oorschelpen wonderen kunnen doen. Voor een echte oplossing moeten we waarschijnlijk wachten op de AirPods Max 2.

Hebben jullie ooit last gehad van condensatie aan de binnenkant van je AirPods Max? Laat het ons weten in de reacties.