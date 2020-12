Apple heeft de AirPods Max officieel aangekondigd. De draadloze koptelefoon biedt hetzelfde gebruikersgemak als de AirPods en beschikt onder meer over ruisonderdrukking, waarmee je omgevingsgeluid kunt wegfilteren. De hoogwaardige koptelefoon begint bij 629 euro.

AirPods Max officieel aangekondigd

Dat de AirPods Max eraan zaten te komen was al langer bekend. De draadloze AirPods-koptelefoon dook al meermaals op in geruchten. Aan al het gespeculeer komt nu een einde, want Apple heeft haar nieuwste product officieel gemaakt. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Apples nieuwe koptelefoon:

Draadloze AirPods-hoofdtelefoon met uitstekende geluidskwaliteit

Meerdere audiofuncties, zoals actieve ruisonderdrukking

Accuduur van 20 uur

Komt in vijf kleuren: groen, hemelsblauw, spacegrijs, roze en zilver

Verkrijgbaar vanaf 15 december

Adviesprijs van 629 euro

Zoals verwacht draag je de koptelefoon over je oren heen en biedt hij het hetzelfde gebruiksgemak als de AirPods, Apples draadloze oordopjes. Je koppelt de koptelefoon via bluetooth met je iPhone en/of andere apparaten op dezelfde manier als AirPods-oordopjes.

Zwevende hoofdband en actieve ruisonderdrukking

De hoofdband is gemaakt van ventilerende mesh waardoor het gewicht gelijkmatig over je hoofd wordt verdeeld. Volgens Apple heb je hierdoor het gevoel dat de band ‘zweeft’. Het frame van de AirPods Max is van roestvrij staal en de ‘armen’ zijn verstelbaar. Op de zijkant zit een Digitale Kroon om het volume te regelen.

De AirPods Max beschikt verder over noise cancelling, oftewel actieve ruisonderdrukking. Zodra je deze optie aanzet wordt geluid uit je omgeving zoveel mogelijk gefilterd zodat je muziek helder blijft klinken. De Max-hoofdtelefoon heeft zes microfoons aan de buitenkant en twee aan de binnenkant om continu het omgevingsgeluid te meten, en op basis hiervan de ruisonderdrukking aan te passen.

Audiostanden en accuduur

Ga je het verkeer in? Dan is het niet verstandig om de actieve ruisonderdrukking aan te laten staan, want dan hoor je niets. Beter is het om dan de Transparantiemodus aan te zetten. Deze modus laat omgevingsgeluid door, zodat je weet wat er om je heen gebeurt.

Verder beschikt de AirPods Max over Adaptieve EQ. Deze functie zorgt ervoor dat het geluid automatisch wordt afgestemd op de manier waarop de oorkussens op je hoofd aansluiten. Ook beschikt de headset over ruimtelijke audio, een functie die we kennen van de AirPods Pro. Deze modus zorgt voor surround sound zodat het net lijkt alsof je in de film zit.

Volgens Apple gaat de AirPods Max 20 uur mee op een enkele acculading. Draag je de koptelefoon even niet? Berg ‘m dan op in de bijgeleverde Smart Case. Zodra je de Max hierin legt schakelt de hoofdtelefoon over naar een energiebesparende modus.

AirPods Max kopen

De AirPods Max-hoofdtelefoon kost 629 euro en is vanaf 15 december verkrijgbaar. Je kunt kiezen uit vijf kleuren: groen, hemelsblauw, spacegrijs, roze en zilver. Er zit standaard een Smart Case en oplaadkabel (Lightning-naar-usb-c) in de verpakking.