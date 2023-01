AirPods Max update: komt de koptelefoon in nieuwe kleuren?

De AirPods Max hebben te maken met leveringsproblemen. Werkt Apple aan een update? Of komen er misschien nieuwe AirPods Max-kleuren aan?

Leverproblemen AirPods Max

De AirPods Max hebben te maken met een langere levertijd dan normaal. Als je de koptelefoon nu bestelt, heb je hem pas tussen 8 en 15 februari. Bovendien is de koptelefoon in veel grote steden niet op voorraad. Dit probleem geldt voor alle kleuren van de AirPods Max.

Apple heeft geen duidelijke reden naar buiten gebracht voor de leverproblemen. De langere levertijd kan erop wijzen dat Apple aan een update voor de AirPods Max werkt. Wat kunnen we van de update verwachten?

AirPods Max in nieuwe kleuren?

De langere levertijd wijst er mogelijk op dat Apple de koptelefoon van een update gaat voorzien. De AirPods Max zijn in 2020 op de markt gebracht en Apple werkt naar verluidt aan een opvolger. Deze opvolger verwacht Apple-analist Ming-Chi Kuo pas in 2024 op de markt, dus de AirPods Max tweede generatie verschijnt voorlopig nog niet. Daarom gaan er nu geruchten over mogelijke nieuwe kleuren van de AirPods Max.

De koptelefoon is nu te krijgen in vijf verschillende kleuren: spacegrijs, roze, groen, zilver en hemelsblauw. De komende weken voegt Apple hier mogelijk nog een aantal kleuren aan toe.

Dit is wanneer we de update verwachten

Het zou niet de eerste keer zijn dat een product van Apple met leverproblemen te maken heeft door een kleine update. Eerder deed Apple hetzelfde met bandjes van de Apple Watch en met de HomePod mini. Ook hier werden na een tijdje nieuwe kleuren geïntroduceerd, na een korte periode van een langere levertijd.

Welke kleuren de AirPods Max gaan krijgen is nog niet duidelijk. Wat wél duidelijk is dat de nieuwe kleuren de komende weken verschijnen, zodat Apple de levertijd weer terug naar normaal kan brengen. De écht grote update van de AirPods Max verschijnt pas in 2024.

AirPods Max kopen? Check de beste prijzen

Vind je de huidige kleuren van de AirPods Max ook mooi? Dan kan je de AirPods Max nu al bestellen, zodat je de koptelefoon over een paar weken meteen in huis hebt. Check de beste prijzen van de AirPods Max in onze prijsvergelijker:

