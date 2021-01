Het is vrij eenvoudig om de AirPods Max-hoofdband te vervangen, aldus iFixit. De website toont in een teardown hoe de hoofdband met een paperclip of het standaard simkaartgereedschap kan worden verwijderd.

AirPods Max-hoofdband makkelijk te vervangen met paperclip

Het lijkt erop dat de AirPods Max eenvoudiger te personaliseren is dan in eerste instantie werd gedacht. Uit een video van iFixit blijkt dat het mogelijk is om de hoofdband los te koppelen, zonder de hoofdtelefoon te demonteren. Gebruikers hoeven enkel de magnetische oorkussens te verwijderen, de oorschelpen plat te vouwen en een paperclip in een klein gaatje boven de luidspreker te steken.

Eenmaal losgekoppeld zijn er aan weerszijden van hoofdband kleine connectoren te zien. Deze aansluitingen lijken bedoeld te zijn om de oorschelpen te voorzien van stroom en gegevens. Het is hierdoor zeer waarschijnlijk dat gebruikers de hoofdbanden van verschillende ‌AirPods Max‌-koptelefoons kunnen verwisselen. Met als mogelijkheid om nieuwe kleurencombinaties samen te stellen, ook wanneer deze niet meer op voorraad zijn.

Voor de lancering van de AirPods Max bestond al het vermoeden van mogelijke vervangbare hoofdbanden. Vlak voor de lancering leek dit gerucht echter te vervallen. Nu lijkt het er op dat het wisselen tussen hoofdbanden toch mogelijk is. Het bedrijf uit Cupertino zet hiermee het concept achter de vervangbare Apple Watch-bandjes voort.

Het is evengoed mogelijk dat de modulaire functie enkel voor betere repareerbaarheid bestaat. Dit verklaard ook direct waarom Apple zelf de functie verborgen heeft gehouden.

Gebruikers die de hoofdband van de AirPods Max willen verwijderen of wisselen, moeten voorzichtig te werk gaan. Het is namelijk nog niet zeker of het loskoppelen invloed heeft op de garantie van het product.

AirPods Max-dragers klagen: Apple-koptelefoon loopt snel leeg

De teardown van iFixit is niet het enige nieuwtje omtrent de Airpods Max. De afgelopen dagen stroomt het officiële Apple-forum en Reddit vol met klachten over een snel leeglopende AirPods Max-accu. Gebruikers meldden dat in de loop van de nacht de batterij leegloopt tot een percentage van 0 of 1 procent. Het maakt hierbij niet uit of de Apple-hoofdtelefoon in de bijgeleverde Smart Case-opberghoes zit, of niet.

Definitieve oplossingen voor de batterijproblemen zijn er nog niet. Wel kun je een aantal dingen proberen.

