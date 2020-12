Over de prijs hebben we al genoeg gezegd, maar er zijn nog meer dingen die de moeite van het bespreken waard zijn met de AirPods Max. Dit zijn de 7 belangrijkste.

AirPods Max details die je nog niet kende

Vanuit het niets werd hij gisteren onthuld: de AirPods Max. Deze draadloze koptelefoon van Apple zat er al maanden aan te komen, maar verraste veel mensen vooral door het prijskaartje van 629 euro. Gelukkig valt er meer over deze high-end koptelefoon te vertellen.

1. Geen U1-chip

Een opvallend gebrek in de koptelefoon is de U1-chip van Apple. De ‘Ultra breedband’ chip van Apple werd in 2019 aangekondigd en is sindsdien in alle iPhone 11 en iPhone 12-modellen en de Apple Watch Series 6 te vinden. Met de U1-chip kan de exacte locatie van een apparaat beter vastgesteld worden, wat Apple bijvoorbeeld gebruikt om sneller AirDrop-bestanden te versturen.

Het gebrek aan de chip betekent ook dat de AirPods Max minder goed zal samenwerken met de aankomende AirTags-tracker, en kan de koptelefoon minder snel via Handoff muziek overzetten van een iPhone naar de koptelefoon. Volgens geruchten werd de U1-chip geschrapt omdat Apple in tijdnood zat.

2. Geen oplader, geen audiokabel

Als je de AirPods Max uitpakt vind je in de doos de oplaadcase, de AirPods Max zelf en een Lightning-naar-usb-c-kabel. Dat betekent dat er het een en ander ontbreekt afhankelijk van de manier waarop je de headset wilt gaan gebruiken.

Zo zul je een stekkerblok moeten gebruiken van een ander Apple-apparaat of een losse aanschaffen, en zul je een 3,5mm-kabel moeten kopen om de koptelefoon met draad aan te sluiten op bijvoorbeeld een MacBook. Zo’n kabel kan handig zijn als je de koptelefoon bijvoorbeeld voor je werk praktisch de hele dag op hebt.

3. Accuduur en snelladen

Omdat de AirPods Max op de eerste plaats een draadloze koptelefoon is, is de accuduur een belangrijk detail. Hoewel we de koptelefoon (nog) niet zelf hebben getest, zegt Apple hier wel iets over. Het bedrijf stelt dat de AirPods Max 20 uur meegaan op een enkele acculading. Daarna moeten ze in de oplaadcase geplaatst worden.

Gelukkig ondersteunt de AirPods Max net als de AirPods snelladen. Als je de koptelefoon vijf minuten in de oplaadhoes doet, kun je er daarna anderhalf uur mee luisteren. Zolang je zorgt dat deze hoes is opgeladen, zit je dus niet snel zonder muziek.

4. Ook bruikbaar met niet-Apple-apparaten

De AirPods Max gebruiken Bluetooth 5.0 om een draadloze verbinding te maken met apparaten. Net als bij andere AirPods kun je de koptelefoon dus prima gebruiken met andere niet-Apple-apparaten.

Je mist alleen wel wat extra functies, zoals het snelle verbinden, Spatial Audio en het automatisch wisselen tussen apparaten.

5. Vervangbare oorkussens

De AirPods Max wil je uiteraard jarenlang gebruiken, dus het zou goed kunnen dat de oorkussens na verloop van tijd verslijten of beschadigd raken. Daar heeft Apple gelukkig aan gedacht: deze kun je achteraf afzonderlijk nabestellen.

Op het moment van schrijven is dat nog niet mogelijk, maar de pagina is al wel aanwezig op de website van Apple. De oorkussens zitten magnetisch aan de koptelefoon bevestigd en kun je dus gemakkelijk vervangen. Je hebt de keuze uit Zilver, Zwart, Groen, Rood en Blauw en betaalt er 69 dollar voor.

6. Geen touch-bediening maar fysieke knoppen

Een opvallend AirPods Max detail is het gebrek aan touch-bediening. In vrijwel alle geruchten over deze koptelefoon zou Apple de oorschelpen aanrakingsgevoelig maken. Daardoor kun je bijvoorbeeld naar het volgende nummer door er twee keer op te tikken, net zoals dat bij de AirPods werkt.

De AirPods Max pakt het heel anders aan door een digitale kroon van de Apple Watch op de bovenkant van een oorschelp te plaatsen. Daarmee kun je het volume regelen. Met een fysieke knop schakel je tussen de verschillende standen van ruisonderdrukking.

7.AirPods Max is een zwaargewicht

De AirPods Max is lang niet de eerste draadloze koptelefoon, dus werd hij al snel vergeleken met concurrenten. Daaruit blijkt dat de koptelefoon van Apple een flink gewicht heeft van 384 gram. Dat maakt hem zwaarder dan populaire alternatieven van Sony, Sennheiser en Bose.

