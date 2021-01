Gebruikers van de AirPods Max klagen op online fora over batterijproblemen. De accu van Apple-hoofdtelefoon loopt bij sommigen tijdens de nacht helemaal leeg. Apple heeft nog niet op de ontstane ophef gereageerd.

Batterijproblemen met de AirPods Max

De AirPods Max-dragers laten onder meer van zich horen op het officiële Apple-forum, Reddit en op andere plekken. De klachten gaan met name over de batterij, die in de loop van de nacht leegloopt tot een percentage van 0 of 1 procent. Het maakt hierbij niet uit of de Apple-hoofdtelefoon in de bijgeleverde Smart Case-opberghoes zit, of niet.

“Mijn AirPods Max ontlaadt zichzelf compleet tijdens de nacht”, valt bijvoorbeeld te lezen op het officiële gebruikersforum van Apple. “Ze gaan in de loop van een paar uur van ruim 90 procent accupercentage naar 1 procent.”

De persoon krijgt bijval van een andere AirPods Max-bezitter: “Ik heb hetzelfde probleem. Wanneer ik mijn AirPods Max volledig oplaad, in de oplaadhoes stop en ‘m een paar uur later wil gebruiken is de batterij ineens compleet leeg. Het is net alsof ik hem nooit heb opgeladen.”

Deze oplossingen zijn er

Hoeveel mensen met deze problemen kampen, is niet bekend. Apple heeft nog niet op de klachten gereageerd. Volgens de Nederlandse website Apple Tips zijn de problemen mogelijk het gevolg van een recente software-update. Deze kwam op 18 december uit.

Definitieve oplossingen voor de batterijproblemen zijn er nog niet. Wel kun je onderstaande dingen proberen:

Reset de AirPods Max. Dit doe je door de Digitale Kroon en ruisbeheersingsknop tegelijkertijd in te drukken totdat het oranje lampje begint te knipperen.

Zet de AirPods Max terug naar de fabrieksinstellingen. Hiervoor druk je wederom de Digitale Kroon en ruisbeheersingsknop in, maar dan iets langer totdat het lampje wit kleurt.

Probeer de AirPods Max met een ander bluetooth-apparaat te verbinden en zo te checken met welke apparaten je wel/geen batterijproblemen hebt.

