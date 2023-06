Nieuwe AirPods Max moet dit jaar wel komen – dit is waarom

De nieuwe functies voor de AirPods Pro 2 die Apple tijdens de iOS 17-presentatie liet zien is goed nieuws voor de release van de AirPods Max 2023. Maar waarom eigenlijk?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe AirPods Max 2023: release dit jaar

Het is alweer even geleden dat de AirPods Max op de markt verschenen. De Apple-koptelefoon kwam namelijk op 15 december in 2020 uit. Daarmee wordt het eigenlijk wel een keer tijd voor een update of beter: een nieuwe versie.

Tijdens WWDC 2023 heeft Apple verschillende updates voor de AirPods aangekondigd. Jammer genoeg is het gros alleen voor de AirPods Pro 2. Alleen de ‘verbeteringen’ voor het schakelen tussen devices komt naar de grote koptelefoon.

Dat betekent dat de AirPods Max veel functies misloopt. Daarnaast bleek uit onze vergelijking tussen de AirPods Max en twee andere hoogwaardige koptelefoons, dat Apple’s koptelefoon eigenlijk behoorlijk achter loopt.

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 244,95 Bekijk beste prijs

Het is inmiddels drie jaar geleden dat de vorige AirPods Max is verschenen. Bij de AirPods (de oordopjes) duurt het zo rond de drie jaar en een paar maanden dat er een nieuwe versie komt.

Het zal ons daarom niets verbazen als Apple de release van de nieuwe AirPods Max aankondigt tijdens de keynote in september 2023. Als de AirPods Max die datum niet halen, dan kan het nog volgend jaar tijdens de WWDC 2024 in juni gebeuren. Veel later zal het niet zijn, omdat dan de AirPods Max dan helemaal hopeloos verouderd zijn.

Lees meer: dit zijn onze verwachtingen van de AirPods Max 2

AirPods Max in het kort

De AirPods Max is een draadloze koptelefoon van Apple die je over je oren plaats. Na het succes van de AirPods en AirPods Pro vond Apple het tijd voor een echte koptelefoon. Het geluid van deze volwaardige koptelefoon klinkt erg goed, maar Apple heeft ook wat extra functies toegevoegd.

De AirPods Max beschikken over allerlei functies om de audiokwaliteit nog meer op te schroeven, waaronder Adaptieve EQ. Deze audiostand analyseert continu hoe jij je de hoofdtelefoon draagt om hier vervolgens de muziekinstellingen op aan te passen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aan de zijkant van de AirPods Max zit een grote knop en een Digital Crown. De kroon ken je misschien wel van de Apple Watch. Je gebruikt dit knopje om de over-ear-koptelefoon te bedienen. Door aan de Digitale Kroon te draaien regel je het volume en je opent Siri door de knop ingedrukt te houden.

Verder beschikt de AirPods Max over allerlei functies om de audiokwaliteit nog meer op te schroeven, waaronder Adaptieve EQ. Deze audiostand analyseert continu hoe jij je de hoofdtelefoon draagt om hier vervolgens de muziekinstellingen op aan te passen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!