Apple kondigt AirPods Max 2 aan (maar wat zijn de verbeteringen?)

Het is zover! Apple heeft de opvolger van de AirPods Max aangekondigd. Maar wat maakt de AirPods Max 2 zoveel beter dan zijn voorganger?

AirPods Max 2 release: de beste koptelefoon is nu nóg beter

We hebben er even op moeten wachten, maar nu is het dan eindelijk gebeurd. Apple heeft de AirPods Max 2 officieel aangekondigd. De premium AirPods van Apple waren natuurlijk al heel goed, maar ze zijn weer een stukkie beter geworden. Wat is er nieuw?

De Airpods Max 2 volgt de eerste AirPods Max op. Het was de eerste over-ear-koptelefoon van Apple en net als de AirPods Pro heeft de premium koptelefoon ruisonderdrukking. Deze koptelefoon kwam al in december 2020 uit, dus het werd hoog tijd voor een opvolger.

Apple heeft bij de AirPods Max 2 wel veel bij hetzelfde gelaten. Zo zijn de kleuren nog steeds hetzelfde en kun je nog steeds 20 uur luisteren met een volle acculading. Van buiten ziet hij er ook hetzelfde uit.

Gelukkig zijn er ook een aantal verbeteringen. Zo heeft Apple de H1-chip vervangen voor diens opvolger, de H2-chip. Dat geeft de AirPods Max 2 een aantal nieuwe functies. Zo is onder andere de ruisonderdrukking beter geworden. Die is volgens Apple nu zo’n 1,5 keer beter dan bij de eerste AirPods Max.

Verder hebben de AirPods Max 2 nu ondersteuning voor adaptieve audio. Dat betekent dat ook de functies Gepersonaliseerd volume en Gespreksdetectie naar de AirPods Max 2 komen. Door Actieve ruis­onderdrukking en de Transparantie­modus met elkaar te combineren, zorgt Adaptieve audio voor het perfecte geluid dat volledig is aangepast aan de omgeving om je heen.

Ook heeft hebben de AirPods Max 2 nu ondersteuning voor Live Vertalen. Met de functie Live Vertalen kun je een gesprek houden met iemand waar je de taal niet van spreekt. Gesprekken worden met deze functie automatisch omgezet en uitgesproken op je AirPods.

AirPods Max 2 kopen

De AirPods Max 2 zijn te bestellen vanaf 25 maart.

AirPods Max 2

• Bestel bij Coolblue

• Bestel bij MediaMarkt

• Bestel bij Mobiel.nl

• Bestel bij Belsimpel