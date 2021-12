Vooruitblik: dit zijn onze verwachtingen van de AirPods Max 2

Het is alweer een jaar geleden dat de AirPods Max op de markt verscheen. Inmiddels zijn er al wat geruchten over een mogelijke opvolger verschenen. Dit zijn onze verwachtingen van de AirPods Max 2!

AirPods Max 2 verwachtingen

De AirPods Max 2 zijn alweer een jaar op de markt. Langzaam wordt het tijd voor een opvolger, toch? Maar wat worden de verbeteringen van de AirPods Max 2? Dit zijn onze verwachtingen.

AirPods Max 2 met touch controls

Oorspronkelijk werd gedacht dat de AirPods Max touch controls zou krijgen. Dit bleek later niet het geval, en de AirPods Max kregen de bekende draaitknop (digital crown). Hopelijk krijgt de nieuwe versie van de AirPods Max wel touch controls. Hiermee kun je door op de oorschelp te vegen of te tikken het volume aanpassen of naar een andere nummer skippen.

Verschillende versies van de AirPods Max 2

Van de AirPods Max 1 zouden er twee varianten verschijnen: een luxe variant en een goedkopere sportversie. De verwachte prijs van 599 euro voor de luxe versie ontloopt de adviesprijs van de huidige AirPods Max niet heel veel. Van het goedkopere ‘sportmodel’ ontbreekt echter elk spoor. Misschien dat de AirPods Max 2 deze versie wel gaat krijgen. Je hebt dan de keuze uit een betaalbare sportvariant, die misschien een aantal (van de nieuwe) functies niet heeft.

Er is een kans dat de AirPods Max 2 oordetectie krijgt voor je linker- en rechteroor. Er gingen al geruchten rond dat de eerste versie van de AirPods Max deze functionaliteit zou krijgen. Hiermee hoef je niet elke keer eerst te checken wat de linker- of rechterkant van de koptelefoon is voordat je hem opdoet. De AirPods Max detecteert dan zelf wat je linker- of rechteroor is.

AirPods Max 2: de laatste geruchten

De laatste geruchten over de AirPods Max 2 stammen alweer uit het begin van dit jaar. Toen zei Mark Gurman nog dat Apple geen nieuwe versie van de AirPods Max in ontwikkeling heeft. Wel zou de techgigant overwegen om nieuwe kleuren te lanceren. De huidige AirPods Max zijn in de volgende kleuren beschikbaar:

Spacegrijs.

Zilver.

Roze.

Groen.

Hemelsblauw

AirPods Max: geschrapte features

Volgens Mark Gurman van Bloomberg hebben de AirPods Max verschillende aanpassingen gekregen voordat ze op de markt verschenen. Oorspronkelijk werd de koptelefoon ‘AirPods Studio’ genoemd en liep Apple tijdens de ontwikkeling tegen meerdere problemen aan. Een van deze problemen was de hoofdband die te strak zat.

Daarnaast werden sommige features geschrapt. Een van die features was het verwisselen van de hoofdband. Dat dit oorspronkelijk in de planning stond, is zelfs nu nog terug te zien in het huidige design van de AirPods Max. Het is namelijk vrij eenvoudig om de hoofdband los te maken, zonder dat je de AirPods Max volledig moet loshalen. Wanneer je de magnetische oorkussentjes verwijdert en een pinnetje in het gaatje boven de speaker steekt, haal de hoofdband er zo uit.

