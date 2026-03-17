De AirPods Max 2 lijken op het eerste gezicht nauwelijks veranderd. Toch heeft Apple een paar interessante verbeteringen doorgevoerd.

AirPods Max 1 vs AirPods Max 2: dit zijn de belangrijkste verbeteringen

Apple heeft eindelijk de langverwachte opvolger van de AirPods Max uitgebracht. De verschillen lijken op het eerste gezicht klein, maar schijn bedriegt. Onder de motorkap zijn de AirPods Max 2 verbeteringen namelijk een stuk groter dan je denkt.

Wie de twee modellen naast elkaar legt, ziet vrijwel geen verschil. Het design is identiek, net als het gewicht en zelfs de accuduur van zo’n 20 uur. Ook de Smart Case en kleuren zijn hetzelfde gebleven. Toch draait het bij de AirPods Max 2 vooral om wat je niet ziet.

De grootste vernieuwing is de overstap naar de nieuwe H2-chip. Waar de eerste AirPods Max nog een H1-chip hadden, zorgt de H2-chip voor een paar interessante verbeteringen. Zo is de geluidskwaliteit en de actieve ruisonderdrukking beter geworden. Apple claimt zelfs dat de ruisonderdrukking tot 1,5 keer beter is.

Ook kunnen de AirPods Max 2 automatisch het volume aanpassen wanneer iemand tegen je praat en filteren ze je stem beter tijdens telefoongesprekken. Dat maakt ze niet alleen fijner voor muziek, maar ook voor dagelijks gebruik.

Daarnaast is er ondersteuning voor nieuwe features zoals live vertaling en meer geavanceerde audioverwerking. Deze functies ken je misschien van de AirPods Pro 3.

De AirPods Max 2 ondersteunen ook weer 24‑bits, 48 kHz Lossless-audio wanneer je deze aansluit met de meegeleverde USB‑C‑kabel. Gepersonaliseerd Volume past het geluid automatisch aan op basis van jouw luistergedrag. En met Siri hoef je soms niet eens meer iets te zeggen, want een simpele knik of het schudden met je hoofd is genoeg om op meldingen van Siri te reageren.

AirPods Max 2 kopen

De AirPods Max 2 zijn te bestellen vanaf 25 maart voor 579 euro. Houd de onderstaande websites daarom goed in de gaten als je er als eerste bij wilt zijn!

