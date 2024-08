AirPods Max 2 komen al in september en dit hebben ze te bieden

Het ziet er naar uit dat Apple de AirPods Max 2 gaat presenteren op het iPhone 16-event in september. Dit kun je ervan verwachten.

AirPods Max 2 komen al in september

Het iPhone 16-event is al over een paar weken en er is een langverwacht product dat waarschijnlijk eindelijk het levenslicht gaat zien: AirPods Max 2. In het verleden lanceerde Apple nieuwe AirPods meestal tijdens evenementen in september, dus het wachten op de nieuwe AirPods Max zou snel voorbij moeten zijn. Dit kun je verwachten van de AirPods Max 2.

Nieuwe chip met krachtige audiofuncties

Hoewel de huidige AirPods Max al behoorlijk aan de prijs is, ontbreken er veel functies van de veel betaalbaardere AirPods Pro 2. Dat gaat veranderen met de AirPods Max 2. Die krijgt naar verwachting een nieuwe chip, waarschijnlijk de H2 die ook in de huidige AirPods Pro 2 zit. Dankzij deze H2-chip krijgt de AirPods Max krachtige nieuwe audiofuncties die nu nog exclusief zijn voor de Pro-lijn. Deze omvatten:

Adaptieve audio : combineert de modi Transparantie en Ruisonderdrukking in reactie op omgevingsgeluiden.

: combineert de modi Transparantie en Ruisonderdrukking in reactie op omgevingsgeluiden. Gespreksdetectie : verlaagt automatisch het volume en isoleert stemmen wanneer een gesprek wordt gedetecteerd.

: verlaagt automatisch het volume en isoleert stemmen wanneer een gesprek wordt gedetecteerd. Gepersonaliseerd volume: past het volume aan op je omgeving.

Daarnaast introduceert iOS 18 nog een aantal nieuwe functies voor AirPods Pro 2. Als de AirPods Max 2 inderdaad de H2-chip krijgen, worden die functies waarschijnlijk ook toegevoegd:

Gebaren met je hoofd : de mogelijkheid om te knikken of je hoofd te schudden om op Siri te reageren.

: de mogelijkheid om te knikken of je hoofd te schudden om op Siri te reageren. Stemisolatie : vermindert harde achtergrondgeluiden wanneer je aan het bellen bent.

: vermindert harde achtergrondgeluiden wanneer je aan het bellen bent. Gepersonaliseerde ruimtelijke audio voor gaming: gebruikt de TrueDepth-camera op je iPhone om je gezicht en oren te scannen en zo een persoonlijk profiel te creëren.

Opladen via een USB C-aansluiting

Nog een reden om in september te upgraden naar de AirPods Max 2: een USB C-poort. Net als alle andere Apple-apparaten wordt ook op de AirPods Max 2 de bestaande Lightning-poort vervangen door een USB C-poort. Dezelfde verandering wordt verwacht voor de nieuwe AirPods 4, die waarschijnlijk ook worden gelanceerd tijdens het iPhone 16-event.

Nieuwe kleuren

Apple gaat waarschijnlijk verschillende nieuwe kleuren voor de AirPods Max 2 introduceren. De eerste generatie AirPods Max is verkrijgbaar in vijf kleuren: Spacegrijs, Roze, Groen, Zilver en Hemelsblauw. Wat de nieuwe kleuren worden, is nog niet bekend, maar we verwachten een vergelijkbaar aantal opties.

De AirPods Max werden in 2020 gelanceerd en sindsdien zijn kleuren als Middernacht en Sterrenlicht redelijk standaard geworden bij Apple. Het is dus goed mogelijk dat we kleuren in die lijn gaan zien bij de AirPods Max 2.

Alternatief voor de Smart Case

Hierover kunnen we alleen maar speculeren. Er zijn geen duidelijke geruchten dat Apple de Smart Case van de AirPods Max gaat vervangen. Maar vier jaar is zeker lang genoeg om met een betere, hopelijk meer beschermende hoes voor de AirPods Max te komen. De originele Smart Case was namelijk een van de belangrijkste punten van kritiek, dus een verbetering is hier zeker niet ondenkbaar.

Het zou ook kunnen dat het bestaande Smart Case-ontwerp blijft bestaan en dat er een steviger hoesje wordt gelanceerd als optioneel accessoire. Dat levert Apple meer geld op en de accessoire is dan mogelijk ook geschikt voor iedereen die de originele AirPods Max heeft.

De prijs van de AirPods Max 2 weten we in september

De originele AirPods Max werden uitgebracht voor een hoge prijs van 629 euro. Tegenwoordig koop je ze voor zo’n 520 euro. Maar door de komst van concurrerende opties rijst de vraag of Apple voor de AirPods Max 2 net zoveel gaat vragen.

De vergelijkbare Beats Studio Pro van Apple kost 399 euro en koop je inmiddels voor zo’n 280 euro bij Amazon. Voor de Sonos Ace betaalde je aanvankelijk 500 euro. Inmiddels is die prijs al gezakt naar 449 euro.

Beats Studio Pro.

Kan Apple opnieuw 629 euro gaan vragen voor de AirPods Max 2? In principe wel, maar we verwachten eerder dat Apple qua prijs in de buurt van de Sonos Ace gaat zitten. In september zullen we het weten!

Wil je niet wachten en gewoon de eerste versie van de AirPods Max aanschaffen? Check dan zeker de onderstaande deal!