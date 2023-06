AirPods Max 2: wordt dit het nieuwe design van de hoofdtelefoon?

Het is meer dan twee jaar geleden dat Apple de AirPods Max uitbracht en dit jaar wordt een nieuwe generatie verwacht. Wordt dit het design van de AirPods Max 2?

AirPods Max 2 verwacht

Het is inmiddels een tijd geleden dat Apple de AirPods Max uitbracht. Apple’s eerste koptelefoon verscheen in 2020 en heeft sindsdien geen updates meer gekregen. Ook de nieuwe AirPods-functies, die Apple op de WWDC aankondigde, komen niet meer naar de AirPods Max. De enige update die wél naar de koptelefoon komt is het beter wisselen tussen verschillende toestellen.

Hoog tijd dus voor een nieuwe generatie AirPods Max. De geruchten dat Apple aan een nieuwe koptelefoon werkt gaan al langer. Zo gaf de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo al aan dat voornamelijk de geluidskwaliteit van de koptelefoon er sterk op vooruit gaat. Nu geeft een eerste concept ons een idee van het design van de AirPods Max 2.

Design van de AirPods Max 2

Bij het concept van de AirPods Max 2 valt de hoofdband van de koptelefoon direct op. De vernieuwde band kennen we inmiddels van de Vision Pro en zorgt ervoor dat de koptelefoon veel fijner is om te dragen. Nog een groot voordeel van de nieuwe hoofdband is dat de AirPods Max 2 opgevouwen kunnen worden. Dit kan bij de huidige AirPods Max niet, waardoor de koptelefoon niet compact mee te nemen is.

Daarnaast hebben de AirPods Max 2 een nieuwe aansluiting. Hiermee kan de koptelefoon opgeladen worden met een externe batterij, of je verbindt de AirPods Max 2 met een kabel aan een device. In het concept wordt zelfs een nieuwe U1-chip genoemd, waardoor de locatie van de koptelefoon veel preciezer te volgen is. Apple voorziet de AirPods Max 2 waarschijnlijk van de nieuwe H2-chip, de opvolger van de H1-chip van de eerste generatie AirPods Max.

Duurste AirPods ooit

Uiteraard komen de nieuwe functies als adaptieve audio en Gespreksdetectie ook naar de nieuwe generatie AirPods Max. Bestaande functies als ruisonderdrukking worden door het nieuwe design veel beter. Al deze verbeteringen zorgen waarschijnlijk wel (opnieuw) voor een flink prijskaartje. De eerste generatie AirPods Max had namelijk al een startprijs van 629 euro.

Het is daarom de verwachting dat de AirPods Max 2 dezelfde prijs krijgt of zelfs nóg duurder wordt. Apple brengt de nieuwe AirPods Max waarschijnlijk dit jaar uit, dus we moeten nog even wachten. De eerste generatie AirPods Max verscheen in december, het is daarom goed mogelijk dat de AirPods Max 2 ook pas aan het einde van het jaar verschijnen.

