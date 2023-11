‘AirPods Max 2 komen in 2024’ (en dit zijn de verwachtingen)

De AirPods Max gaan al een paar jaar mee en het wordt hoog tijd voor een update. Er gaan geruchten dat we in 2024 de AirPods Max 2 gaan zien.

‘AirPods Max 2 in 2024’ (en dit zijn de verwachtingen)

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman gaat Apple eind 2024 een nieuwe versie van de AirPods Max introduceren. Gurman heeft daarbij ook gezegd wat we in 2024 van deze AirPods Max 2 kunnen verwachten. We hebben de zaken even voor je op een rij gezet.

Usb-c

Volgens Gurman gaat Apple de lightning-aansluiting vervangen door usb-c. Dit zorgt ervoor dat Apple voldoet aan de eisen van Europa. Dat betekent dan natuurlijk ook dat je bij de AirPods Max 2 een usb-c naar usb-c oplaadkabel krijgt, en geen lightning-kabel meer. Daarnaast heb je natuurlijk ook een usb-c adapter nodig om de AirPods Max 2 aan te sluiten op een 3.5mm jackplug audiokabel. Maar of je die er ook bij krijgt …

Bluetooth 5.3

De nieuwste Bluetooth 5.3 is al te vinden in de AirPods Pro 2, de iPhone 15-toestellen en nieuwste Apple Watch. De standaard wordt ook de alle Macs uit 2023 ondersteund. Dan is het vrij zeker dat ook de AirPods Max 2 Bluetooth 5.3 gaat krijgen.

Bluetooth 5.3 is energiezuiniger en de draadloze verbinding is stabieler. Daarnaast heeft de specificatie ook ondersteuning voor LE Audio (een nieuwe standaard met een aantal verbeteringen), maar Apple heeft daar nog geen support voor in hun apparaten.

Nieuwe kleuren

Volgens een bericht uit oktober van dit jaar op Bloomberg, komen de Apple AirPods Max 2 eind 2024 beschikbaar in nieuwe kleuren. Welke kleuren dat precies gaan worden is nog niet bekend. Op dit moment is de koptelefoon te koop in het grijs, zilver, groen, blauw en roze. De gekleurde oorkussentjes kun je echter wisselen voor meer combinaties.

AirPods Max 2: dit hopen we te zien

De verbeteringen hierboven zijn leuk, maar we hopen er nog meer te zien. Zo mag het opbergdoosje voor de AirPods Max (als je het zo kunt noemen) wel een flinke re-design krijgen. Er zijn hier nog geen geruchten over, maar er is een patent van Apple waarin staat dat een toekomstig model van de AirPods Max een meer standaard opberghoes kan krijgen.

Verder zou het ook fijn zijn als de AirPods Max 2 in 2024 de H2-chip krijgen. Deze chip zit in de huidige AirPods Pro en zorgt voor een betere batterijduur en geluidskwaliteit. Volgens Gurman is Apple echter nog niet van plan om de chip in de AirPods Max 2 te gebruiken.

Een laatste handigheid zou de toevoeging van de U2-chip kunnen zijn. Deze chip zit nu al onder andere in de iPhone 15 en Apple Watch Series 9. Met deze chip zijn deze apparaten nog makkelijker terug te vinden.

De huidige AirPods hebben ondersteuning voor Apple’s ‘Zoek mijn’, maar ze hebben niet eens de eerste generatie U1-chip. Vrijwel alle nieuwe apparaten hebben de nieuwe U2-chip en het zou daarom vreemd zijn om deze chip níét in de AirPods Max 2 te stoppen.

