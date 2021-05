AirPods ondersteunen Apple Music Lossless Audio niet

Slecht nieuws voor bezitters van AirPods die zich verheugden op Apple Music Lossless Audio. Deze nieuwe standaard belooft een betere geluidskwaliteit, maar wordt niet ondersteund door Apples eigen oordopjes en koptelefoon.

Geen Lossless Audio voor AirPods

Apple kondigde eerder vandaag Apple Music Lossless Audio aan. Deze nieuwe versie van de muziekdienst belooft een betere geluidskwaliteit. Helaas profiteer je daar niet van als je AirPods, AirPods Pro of zelfs de AirPods Max hebt. Apples eigen oordopjes en hoofdtelefoon bieden namelijk geen ondersteuning voor Lossless Audio.

Omdat AirPods muziek afspelen via bluetooth kunnen ze de hogere kwaliteit niet aan. Apple zegt dat je op je iPhone, iPad, Mac en Apple TV wel kunt genieten van Lossless Audio, maar alleen als je een bedrade koptelefoon gebruikt of losse speakers. Die moeten bovendien van goede kwaliteit zijn. Anders is het de vraag of je veel verschil zult horen met het ‘normale’ geluid van Apple Music.

Lossless Audio is minder gecomprimeerd en laat zo meer details in de muziek horen. Er is ook een Hi-Res Lossless Audio-modus beschikbaar voor Apple Music, die nóg beter geluid belooft. Om daarvan te profiteren heb je echter een heel stevige versterker en boxen nodig.

Wél Spatial Audio op AirPods

Er is ook goed nieuws. AirPods ondersteunen dan geen Lossless Audio, maar wél Spatial Audio. Deze modus simuleert surround sound op AirPods of Beats-koptelefoons met een H1- of W1-chip.

Artiesten kiezen zelf of ze gebruik willen maken van Spatial Audio. Vermoedelijk zullen steeds meer zangers en groepen dat doen. Apple belooft speciale afspeellijsten in Apple Music te maken met nummers die beschikbaar zijn in Spatial Audio. Ook zullen de liedjes herkenbaar zijn aan een logo.

Lossless Audio en Spatial Audio zijn beschikbaar vanaf de release van iOS 14.6 in juni. Apple Music-abonnees hoeven niets extra te betalen voor de betere geluidskwaliteit.

