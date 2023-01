‘AirPods Lite op komst’ (of zijn dit gewoon de AirPods 2?)

Apple werkt naar verluidt aan nieuwe goedkopere AirPods. Hoe gaan deze AirPods Lite eruit zien en wanneer kunnen we ze verwachten?

AirPods Lite: goedkoper model AirPods

De AirPods zijn altijd al aan de prijzige kant geweest. De AirPods 3 krijg je op dit moment voor € 187,95 en de AirPods Pro 2 voor maar liefst € 268,95. Behoorlijke prijzen dus voor een paar oortjes, waar Apple nu verandering in wil brengen.

Met de AirPods Lite komt er een goedkoper instapmodel van de AirPods op de markt. Op deze manier wil Apple de concurrentie aangaan met de goedkopere draadloze oortjes en moeten de AirPods voor een groter publiek toegankelijk worden.

Zo duur (of goedkoop) worden de AirPods Lite

Bij de introductie van de AirPods 3 koos Apple er al voor om de AirPods 2 nog in de verkoop te houden. De AirPods 2 daalden toen in prijs en zijn nu te koop voor 159 euro. Hiermee zijn de tweede generatie op dit moment het ‘goedkopere’ model onder de AirPods.

De verwachting is dat de AirPods Lite een stukje goedkoper worden dan de AirPods 2. Als Apple de concurrentie aan wil gaan met de goedkopere draadloze oortjes, zullen de AirPods Lite rond de 100 euro moeten gaan kosten. Hoe ver Apple de prijs van de oortjes daadwerkelijk omlaag wil brengen, blijft nog afwachten.

AirPods Lite, AirPods 2 of AirPods SE?

Wat de technische aspecten van de goedkopere AirPods gaan worden is nog onbekend. Het is de verwachting dat de oortjes qua design niet veel zullen verschillen van de AirPods 2. Ook inhoudelijk krijgen de AirPods Lite geen grote updates, het blijft immers het goedkopere instapmodel. Het nadeel hiervan is wel dat de oordopjes dan als een ‘verouderd’ product aanvoelen.

Apple kan er natuurlijk ook voor kiezen om een nieuwe chip in de goedkopere AirPods te stoppen. Eerder deed Apple dit al met de iPhone SE, waardoor het geen gekke gedachte is dat dit ook gebeurt met de AirPods. De AirPods SE krijgen dan de U1-chip, waarmee ‘Precision finding‘ mogelijk is. De vraag is dan wel of Apple de prijs nog laag kan houden.

Goedkopere AirPods verschijnen dit jaar nog

De verwachting is dat Apple de AirPods Lite dit jaar nog op de markt brengt. De AirPods Lite zijn dan, naast de nieuwe AirPods Max, het enige paar AirPods dat Apple dit jaar uitbrengt. Wij zijn in ieder geval benieuwd voor welke prijs de AirPods Lite op de markt gaan verschijnen.

