Toekomstige AirPods krijgen mogelijk een ultrasone sensor, die gebruikers waarschuwt als ze hun oordopjes verkeerd dragen. Dat moet ervoor zorgen dat de geluidskwaliteit altijd optimaal is.

‘AirPods gaan waarschuwen als je ze verkeerd draagt’

Als je oordopjes verkeerd draagt, klinkt je muziek niet zo best. Dat lijkt logisch, maar Apple gaat gebruikers hier mogelijk voor waarschuwen. Volgens Apple Insider zouden toekomstige AirPods over een ultrasone sensor beschikken. Die geeft een seintje als de oordopjes niet goed zitten. Daarnaast detecteert de sensor ook of je de AirPods überhaupt in je oor hebt. Wanneer dat niet het geval lijkt te zijn, wordt het geluid mogelijk afgespeeld via de speakers van je iPhone of iPad.

Deze ultrasone sensor zou een nieuwe manier zijn om het gebruikersgemak van AirPods te vergroten. Vanaf iOS 14 kunnen de oordopjes al zelfstandig switchen tussen verschillende apparaten. Als je muziek luistert op je iPhone, maar vervolgens een video afspeelt op je iPad, verhuist het geluid met je mee. Je kunt dit automatisch wisselen van je AirPods overigens ook uitzetten.

Dit denken we te weten over de nieuwe AirPods

Apple brengt naar verwachting dit jaar twee nieuwe setjes AirPods uit, al is niet bekend of deze al over een ultrasone sensor beschikken.

Het design van de AirPods 3 lijkt volgens geruchten sterk op dat van de AirPods Pro, al hebben ze waarschijnlijk geen actieve ruisonderdrukking. Wel zouden ze een betere accuduur krijgen. De release van de AirPods 3 zou nog voor de zomer plaats moeten vinden.

Ook de release van de AirPods Pro 2 laat mogelijk niet mogelijk niet lang meer op zich wachten. Mogelijk zijn deze luxere oordopjes al in april te koop. De ‘stokjes’ aan het uiteinde verdwijnen wellicht en de AirPods Pro 2 zou in twee formaten verschijnen.

