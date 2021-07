Waarom je nu beter geen nieuwe AirPods kunt kopen

AirPods zijn fantastische oordoppen, maar toch kun je ze beter even niet kopen. De opvolger staat namelijk voor de deur. Lees in dit artikel alles wat je moet weten.

Dit is een slecht moment om AirPods te kopen

AirPods zijn waanzinnig succesvol. Uit de meest recente jaarcijfers (van 2019) blijkt dat Apple bijna net zoveel omzet maakt met het verkopen van de oordopjes, als vervoersdienst Uber in het algemeen. De omzet uit AirPods is bovendien groter dan de omzet van Spotify en Twitter bij elkaar opgeteld.

Het is dus niet meer dan logisch dat Apple om de zoveel tijd een nieuwe versie van de oordopjes op de markt brengt. Er gaan al jarenlang geruchten dat dit moment aanbreekt, maar deze september lijkt het écht te gaan gebeuren. Volgens meerdere bronnen kun je de AirPods 3 vanaf eind dit jaar op de kop tikken.

Wanneer de oordopjes onthuld worden, is nog onduidelijk. Volgens website DigiTimes worden de nieuwe AirPods samen met de iPhone 13 aangekondigd, dé nieuwe Apple-telefoon van dit jaar. Volgens geruchten vindt deze presentatie ergens halverwege september plaats.

Andere bronnen, zoals Bloomberg-journalist Mark Gurman, zeggen dat de massaproductie van de AirPods 3 in augustus start. Als dit klopt, lijkt het niet meer dan logisch dat de oordopjes een paar weken/maanden in de winkels liggen.

Geduld is een schone zaak

Ons advies is daarom simpel. Kun je wat geduld opbrengen en heb je niet direct nieuwe oordopjes nodig? Wacht dan nog eventjes totdat de AirPods 3 zijn aangekondigd. We weten dan precies wat de nieuwe Apple-oortjes kunnen, waarin ze zijn verbeterd en hoeveel het gaat kosten.

Conceptplaatje van de AirPods 3

Als je niet onder de indruk bent, dan kun je alsnog de ‘oude’ (lees: huidige) AirPods kopen. Sterker nog: tegen die tijd zitten winkeliers ermee in hun maag en willen ze hun oude voorraden waarschijnlijk maar wat graag verkopen. Hierdoor kun je profiteren van opruimkortingen.

Is het dom om nu AirPods te kopen? Nee, dat zeker niet. Aan de kwaliteit van de oordopjes valt weinig af te dingen. AirPods zijn uitstekend en wanneer jij liever niet wacht met het kopen van nieuwe oortjes, haal er zeker geen miskoop mee in huis. Ben je echter benieuwd naar de nieuwe generatie, dan kun je beter nog even wachten.

Dit weten we over de AirPods 3

Op iPhoned volgen we alle geruchten over de AirPods 3 op de voet. Het lijkt erop dat de nieuwe Apple-oordopjes qua design op de AirPods Pro gaan lijken. Verwacht dus kortere steeltjes en een iets andere pasvorm.

Verder schijnt de waterdichtheid beter te worden, net als de geluidskwaliteit. In onderstaande video behandelen we al onze verwachtingen voor de AirPods 3.