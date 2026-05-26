De instellingen van je AirPods zijn door de jaren heen steeds onoverzichtelijker geworden. Maar in iOS 27 gaat Apple daar iets aan doen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit gaat er straks veranderen voor je AirPods in iOS 27

Apple werkt aan een grote opfrisbeurt voor de AirPods in iOS 27. Volgens nieuwe geruchten is Apple van plan om het menu een flink stuk overzichtelijker maken. Het wordt dan een stuk makkelijk om bepaalde functies of instellingen terug te vinden.

Op dit moment verschijnen de instellingen van AirPods automatisch in de Instellingen-app zodra je de oordopjes verbindt met je iPhone. Dat werkt op zich prima, maar door de jaren heen zijn er steeds meer functies bij gekomen.

Je moet daarbij denken aan zaken als adaptieve audio, hoofdgebaren, gehoorfuncties en nog veel meer bedieningsopties. Daardoor is het menu inmiddels behoorlijk druk geworden. Sommige opties zitten ook nog eens erg diep verstopt, waardoor je soms eindeloos moet tikken en scrollen voordat je de optie vindt waar je naar op zoek bent.

Met iOS 27 wil Apple dat gaan aanpakken. Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman krijgt het AirPods-menu een compleet nieuw ontwerp. De belangrijkste instellingen moeten makkelijker bereikbaar worden en het hele scherm krijgt een meer logische indeling. Veelgebruikte functies moeten daarmee sneller zichtbaar zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alle opties van de Airpods blijven in iOS 27 nog steeds onderdeel van de Instellingen-app op de iPhone, iPad en Mac. Apple is dus nog steeds niet van plan om een aparte app te maken voor de draadloze oordopjes.

Meer over iOS 27

De veranderingen voor de AirPods in iOS 27 worden als het goed is officieel aangekondigd tijdens de WWDC 2026. Dit is de jaarlijkse presentatie van Apple over de nieuwe software. Die keynote staat gepland voor 8 juni. In september kom iOS 27 dan officieel uit.

Wil je niets missen van de nieuwe functies in iOS 27 ? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!