AirPods-slapers opgelet: iOS 26 komt met een speciale functie voor jullie!

De AirPods krijgen met iOS 26 meerdere nieuwe functies. Vooral wanneer je soms in slaap valt met je oordopjes in is een functie écht handig.

AirPods-slapers opgelet: iOS 26 komt met een functie voor jullie!

Met iOS 26 krijgen je AirPods er weer een paar handige nieuwe functies bij. Dit zijn onder andere:

Camera-afstandsbediening: neem foto’s of start/stop video’s door het steeltje van je AirPods in te drukken. Handig voor selfies of handsfree opnemen;

Verbeterde geluidskwaliteit: je krijgt beter klinkende gesprekken bij je standaard- en FaceTime-gesprekken;

Verbeterde verbindingen: Apple werkt aan een nieuwe feature, die het makkelijker moet maken om AirPods met gedeelde iPads te verbinden.

Maar daar blijft het niet bij. Er zijn meer nieuwe functies op komst, waarvan er één vooral voor AirPods-slapers handig kan zijn.

Ben jij iemand die vaak naar muziek of podcasts luistert met je AirPods in, terwijl je in bed ligt? Dan is er goed nieuws! Want met iOS 26 krijg je er dan een handige nieuwe functie bij. Zodra de oortjes merken dat je in slaap bent gevallen, pauzeren ze automatisch je muziek of podcast.

Dat heeft een paar voordelen, want zo zijn je AirPods ’s ochtends niet leeg als ze de hele nacht door blijven spelen. Bovendien kun je dan weer meteen verder luisteren naar je muziek of podcast vanaf het moment dat je in slaap gevallen bent.

Deze AirPods krijgen de nieuwe functies

Met de komst van iOS 26 krijgen je AirPods er naast de functie voor het slapen dus een boel toffe functies bij! De AirPods Pro 2 en de AirPods 4 krijgen in ieder geval (de meeste van) deze functies.

Waarschijnlijk krijgen ook de eerste generatie AirPods Pro een paar van de verbeteringen, maar het is nog even afwachten welke precies. De AirPods Pro 1 hebben geen H2-chip die voor sommige van de functies gebruikt wordt. Wat we in ieder geval zeker weten, is dat je bestaande AirPods dankzij de nieuwste software weer net een stukje beter worden.