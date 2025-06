AirPods krijgen 5 nieuwe features met iOS 26 – dit zijn ze

Met iOS 26 komen niet alleen nieuwe features naar de iPhone, ook de AirPods worden uitgebreid met meer functies. Dit zijn ze!

AirPods en iOS 26

Apple presenteert iOS 26 (of iOS 19?) binnenkort! Volgens geruchten gaat het om de grootste software-update in jaren, waarmee Apple een vernieuwde interface en meer functies naar de iPhone brengt. Nieuwe generaties van het besturingssysteem brengen doorgaans niet alleen meer features naar de iPhone, maar ook naar de AirPods. Deze veranderingen komen met iOS 26 naar verluidt naar de AirPods!

1. Meer hoofdgebaren

Met iOS 18 introduceerde Apple hoofdgebaren bij de AirPods. Het is nu mogelijk om je hoofd simpelweg te schudden of te knikken, de oortjes herkennen deze beweging vervolgens. Daar komen met iOS 26 meer hoofdgebaren bij, waardoor je de AirPods steeds meer zonder handen kunt bedienen. Gespreksdetectie wordt met behulp van hoofdgebaren in ieder geval beter, zodat het geluid op de juiste momenten is gedempt. Het is nog onduidelijk welke hoofdgebaren nog meer naar de AirPods komen.

2. Slaapdetectie

Luister je regelmatig naar muziek of podcasts met je AirPods in, voordat je gaat slapen? In dat geval krijg je er met iOS 26 een handige functie bij, want de AirPods krijgen waarschijnlijk slaapdetectie. Zodra de oortjes registreren dat je in slaap bent gevallen, wordt de muziek of podcast gepauzeerd. Het is goed mogelijk dat deze feature alleen werkt in combinatie met de Apple Watch, die al over slaapdetectie beschikt.

3. Camerabediening

Nog een Apple Watch-functie die mogelijk naar de AirPods komt met iOS 26 is het bedienen van de camera. Volgens geruchten kun je straks een foto of video maken door simpelweg het steeltje van de AirPods in te drukken. Zo kun je de iPhone op een afstand plaatsen en de camera bedienen via de oortjes. Bij de Apple Watch is dit al mogelijk, maar dit kan straks dus ook met de AirPods. Deze kun je dan in je hand vasthouden, zodat de AirPods niet duidelijk op de foto of video verschijnen.

4. Audiomix

Met de iPhone 16-serie introduceerde Apple Audiomix. Met Audiomix worden meer gegevens van het geluid verzameld, zodat je deze later beter en gemakkelijker kunt bewerken. Zo is het mogelijk om storende achtergrondgeluiden achteraf te verwijderen. De AirPods krijgen met iOS 26 een soortgelijke functie, waarmee de microfoon van de oortjes sterk verbeterd wordt. Het geluid krijgt volgens geruchten zelfs studiokwaliteit door de nieuwe software. De AirPods dienen op die manier als een microfoon, die de hoogste audiokwaliteit vastlegt.

5. Verbeterde verbinding

Apple werkt aan een nieuwe feature, die het gemakkelijker moet maken om AirPods met gedeelde iPads te verbinden. Dit zijn iPads die bijvoorbeeld in het onderwijs of zakelijk gebruikt worden. Het gaat dus om een nieuwe functie in iPadOS 26, waarmee het verbinden van AirPods met iPadOS soepeler verloopt. Er zijn straks waarschijnlijk minder stappen nodig om de oortjes met de (gedeelde) iPad te verbinden.

Release van iOS 26

De AirPods krijgen er dus een reeks nieuwe functies bij met de release van iOS 26. Het is nog niet bekend welke AirPods worden uitgebreid met deze features. Het is de verwachting dat de AirPods Pro 2 in ieder geval alle verbeteringen krijgt. Mogelijk komen ze ook naar de AirPods 4, AirPods Max en de eerste generatie van de AirPods Pro. Het is in ieder geval zeker dat bestaande AirPods weer wat beter worden met de nieuwste softwareversie.

Welke verbeteringen Apple precies naar de AirPods brengt weten we binnenkort al. Op maandag 9 juni 2025 om 19.00 uur (Nederlandse tijd) presenteert Apple de belangrijkste software-updates van het jaar. Die avond weten we welke functies met iOS 26 naar de AirPods komen en welke modellen van de oortjes ondersteuning hebben voor deze features. Wil je niks missen van de WWDC 2025? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!