Deze AirPods hebben er 3 nieuwe functies bij in iOS 18.4

Niet alleen je iPhone heeft er nieuwe functies bijgekregen met iOS 18.4, Apple heeft ook de AirPods uitgebreid met nieuwe features. Om deze AirPods gaat het!

Apple heeft iOS 18.4 uitgebracht! Met de update komt er een reeks nieuwe functies naar je iPhone én is Apple Intelligence eindelijk te gebruiken in Europa. Niet alleen de iPhone is uitgebreid met nieuwe functies, ook de AirPods krijgen er nieuwe features bij. Het gaat om de nieuwste generatie van de AirPods Max, die met iOS 18.4 wordt uitgebreid met drie nieuwe functies. Dat is opvallend, want Apple heeft de afgelopen jaren zelden updates voor de AirPods Max uitgebracht.

Bij de reguliere AirPods is dat wel anders, zo krijgen de AirPods Pro (2) er geregeld nieuwe features bij. Nu is het dus de beurt aan de AirPods Max, die met iOS 18.4 ondersteuning krijgt voor lossless audio. Dit zorgt ervoor dat de geluidskwaliteit veel hoger ligt, waardoor muziek beter klinkt met rijkere details. Op Apple Music ondersteunen meer dan 100 miljoen nummers lossless audio. Goed om te weten: lossless audio werkt ook met persoonlijke ruimtelijke audio.

Meer nieuwe functies

Wil je vanaf iOS 18.4 de beste geluidskwaliteit bij de AirPods Max 2? Dan moet je de koptelefoon wel bedraad aansluiten op je iPhone of iPad. Lossless audio is enkel bedraad beschikbaar, omdat dit niet via bluetooth mogelijk is. Het is daarom een vereiste om een kabel aan te sluiten op je iPhone of iPad, als je naar lossless audio wilt luisteren. Vervolgens kun je lossless audio met 24-bit, 48 KHz afspelen.

Deze bekabelde verbinding is overigens nieuw, want het is voor het eerst mogelijk om met de AirPods Max (met usb-c) bekabeld naar muziek te luisteren. Bij de Lightning-uitvoering kon dit al, maar bij de variant met usb-c is dit nu pas mogelijk. Met iOS 18.4 krijgt de AirPods Max 2 daarnaast extreem lage vertraging, waardoor het geluid vrijwel gelijkloopt met het beeld. Dit komt vooral van pas bij het spelen van games, het maken (en bewerken) van content en muziekproducties.

Met iOS 18.4 krijgt de nieuwe versie van de AirPods Max er dus een aantal handige verbeteringen bij. Apple heeft de AirPods Max met usb-c in september 2024 aangekondigd. De koptelefoon kwam toen beschikbaar met een usb-c-poort, zodat je nog maar één kabel nodig hebt om je AirPods, iPhone, iPad en MacBook op te laden. Bovendien kregen de AirPods Max een paar nieuwe kleuren. De AirPods Max is beschikbaar in de kleuren middernacht, sterrenlicht, blauw, paars en oranje.

Voor de AirPods Pro 2 en de AirPods 4 heeft Apple overigens ook een nieuwe firmwareversie uitgebracht. Het is nog niet duidelijk welke veranderingen naar deze AirPods komen, mogelijk voert Apple alleen verbeteringen in de software door. Wil je weten op welke firmware jouw AirPods draaien? Of hoe je de AirPods het snelst bijwerkt naar de nieuwste softwareversie? Lees dan hier alles over het bijwerken van de AirPods! Ben je op zoek naar nieuwe AirPods? Dit zijn de laagste prijzen van de AirPods Max 2: