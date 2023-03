iOS 16.4 bevestigt: er komen nieuwe AirPods aan

Apple werkt achter de schermen hard aan een nieuwe iOS-update. iOS 16.4 lijkt nu te bevestigen dat er nieuwe AirPods aankomen. Wat weten we tot nu toe?

iOS 16.4 komt eraan

Dat Apple achter de schermen druk bezig is met een nieuwe iOS 16-update is inmiddels duidelijk. Er zijn al drie testversies verschenen van iOS 16.4 en vandaag is de RC (release candidate build) uitgebracht. Dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten op de nieuwe iOS-update. Vaak duurt het namelijk minder dan een week na de release van de RC voordat de officiële update verschijnt.

Apple heeft in de RC van iOS 16.4 verklapt dat er wordt gewerkt aan nieuwe AirPods. In de nieuwe versie van iOS wordt namelijk verwezen naar AirPods met modelnummer A3048 en een AirPods-case met het nummer A2968. Deze nummers kennen we nog niet, dus het gaat om nieuwe AirPods. Wat weten we op dit moment van de nieuwe AirPods?

AirPods Lite, AirPods Max of AirPods met usb-c?

De geruchten dat Apple werkt aan een nieuw paar oortjes gaan al langer. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo voorspelde al dat Apple aan een budgetversie van de AirPods werkt. Deze oortjes, de AirPods Lite, gaan volgens Kuo slechts 99 dollar kosten. Ter vergelijking: Apple verkoopt op dit moment de AirPods 3 voor € 179,- euro en de AirPods Pro 2 voor € 259,95. De nieuwe modelnummers in iOS 16.4 kunnen dus verwijzen naar deze goedkopere AirPods.

De andere optie is dat Apple niet met de goedkoopste AirPods ooit komt, maar juist de duurste AirPods ooit een opvolger geeft. Het is immers alweer twee jaar geleden dat de AirPods Max verscheen. De koptelefoon wordt naar verwachting vooral op technisch gebied verbeterd: zo gaat de batterij langer mee en krijgt de koptelefoon (hopelijk) eindelijk ondersteuning voor Lossless-audio.

Het kan echter ook dat Apple helemaal niet werkt aan nieuwe AirPods, maar de bestaande AirPods een kleine aanpassing geeft. De gehele iPhone 15-reeks krijgt dit jaar namelijk een usb-c-aansluiting, dat overeenkomt met de nieuwe Europese wetgeving. De nieuwe case van de oortjes krijgt mogelijk dit jaar ook al zo’n aansluiting, waardoor de case een nieuw modelnummer heeft gekregen.

Goedkopere AirPods verschijnen dit jaar nog

De verwachting is in ieder geval dat Apple dit jaar met een update voor de AirPods komt en de nieuwe modelnummers in iOS 16.4 bevestigen dit. Kan jij niet wachten op de nieuwe AirPods? Dan is dit het perfecte moment om de AirPods Pro 2 te kopen, want de oortjes zijn overal in prijs gedaald. Check hieronder de beste prijzen voor de AirPods 3 of de tweede generatie AirPods Pro!

