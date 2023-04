Leuk: deze geniale hoesjes voor de AirPods gaan viral

Het doosje van je AirPods kan natuurlijk wel wat extra bescherming gebruiken. Maar zo’n lelijke cover wil je niet. Daarom laten wij de leukste hoesjes voor je AirPods zien!

De leukste hoesjes voor je AirPods

Wat extra bescherming is altijd fijn, ook bij het oplaaddoosje van je AirPods. En het toffe is: de volgende skins voor je AirPods beschermen goed én ze zien er ook nog eens tof uit. We hebben hoesjes voor de AirPods (tweede generatie), AirPods 3, AirPods Pro en AirPods Pro 2 uitgekozen!

Let op! Het oplaaddoosje is dus niet bij elke versie van de AirPods even groot. Daarom hebben we de covers voor de AirPods in drie segmenten verdeeld. Check altijd eerst even welke versie jij van de AirPods hebt, voordat je een van de hoesjes koopt.

Overigens hebben we slechts een greep genomen uit het aanbod. Staat een hoesje voor jouw versie van de AirPods er niet bij? Meestal kun je bij de hoesjes ook de versie van andere AirPods kiezen.

AirPods (tweede generatie)

Het doosje van de eerste AirPods en de tweede generatie is hetzelfde. Je kunt dus de hoesjes hieronder bij beide AirPods gebruiken.

Doritos

Dit Doritos-hoesje is gemaakt voor de echte chips-liefhebbers. Pas op dat je de AirPods niet opeet!

Bekijk het Doritos-hoesje voor de AirPods op Amazon

Baby Yoda

Grogu (oftewel Baby Yoda) is een personage uit de serie ‘The Mandolorian’. Als echte Star Wars-fan is dit hoesje een must!

Bekijk deze cover met Baby Yoda op Amazon

AirPods 3

Het oplaaddoosje van de AirPods 3 is minder hoog en breder dan die van de eerste en tweede generatie AirPods. Dus je kunt deze hoesjes alleen voor deze AirPods gebruiken.

Cup Noodles

Voor fans van noodles is Cup Noodles natuurlijk geen onbekende. Met dit hoesje stop je je eigen AirPods 3 in een Cup Noodles-beker.

Bekijk deze mini Cup Noodles AirPods-skin bij Amazon

Haribo Goudbeertjes

Zoetekauwen kennen natuurlijk de goudbeertjes van Haribo. Dit hoesje is daarom beregoed!

Bekijk het Goudbeertjes-hoesje bij Amazon

AirPods Pro (2)

De doosjes van de AirPods Pro en de AirPods Pro 2 zijn hetzelfde. Je kunt de onderstaande hoesjes dus voor beide AirPods Pro gebruiken.

Ben en Jerry’s

Ben je fan van ijs? Dan ken je vast Ben en Jerry’s wel. Dan mag dit hoesje voor je AirPods niet ontbreken!

Bestel deze Ben en Jerry’s AirPods-skin via Amazon

Nutella

De hazelnootpasta is ontzettend populair. Ben je ook fan? Dan is dit hoesje echt iets voor jou!

Bekijk het Nutelle AirPods-hoesje via Amazon

AirPods kopen (of toe aan een upgrade?)

Heb je nog geen AirPods? Of ben je toe aan een upgrade? Dan moet je eerst beslissen welke AirPods je wilt kopen. De AirPods Pro en Pro 2 hebben noise-cancelling (ruisonderdrukking). De AirPods 1, AirPods 2 en AirPods 3 hebben dat niet.

Zoek je dus oordopjes met noise-cancelling? Dan raden we je de AirPods Pro 2 aan. Wil je Apple-oordopjes voor een lagere prijs? Kies dan voor de AirPods 3.

Apple AirPods 3

Apple AirPods Pro 2

