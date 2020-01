Je initialen, de naam van een vriend voor een cadeautje of gewoon een leuke emoji: vanaf nu kun je het laten graveren op het doosje van je AirPods. De nieuwe service is gratis en alle AirPods doen mee. Dit moet je weten.



AirPods graveren: zo werkt het

Ga je binnenkort AirPods (Pro) kopen? Alhoewel de oordopjes elders goedkoper zijn, loop je dan wel de nieuwe inscriptie-service van Apple mis. De iPhone-maker laat je sinds vandaag namelijk een emoji op het oplaaddoosje van de AirPods graveren. De persoonlijke inscriptie-service is helemaal gratis en werkt zo:

Ga naar de AirPods-pagina op de website van Apple; Kies welke AirPods je wil en druk op ‘Kopen’; Selecteer ‘Maak ‘m gratis persoonlijk’ en geef aan wat er op het doosje gegraveerd moet worden; Druk op ‘Bewaar’ om je persoonlijke inscriptie op te slaan; Selecteer ‘In Shopping Bag’ en volg de aanwijzingen op het scherm om je bestelling af te ronden.

Er is nu dus keuze tussen emoji’s en tekst. Jammer genoeg is het niet mogelijk om een combinatie te maken. Je kunt dus maximaal één emoji laten graveren, of een korte tekst van maximaal 22 letters plaatsen. Het is echter niet zo handig om al deze ruimte te benutten, want je tekst wordt er een stuk minder leesbaar op.

Je kunt drie soorten AirPods laten graveren. Naast het doosje van de AirPods Pro-oordopjes kun je ook de normale AirPods een persoonlijk tintje geven. Bij laatstgenoemde kun je kiezen tussen de oordopjes met een normaal oplaaddoosje, of een draadloze oplaadcase.

Ook interessant: AirPods Pro: 8 tips om alles uit de draadloze oordopjes te halen



AirPods kopen

Apple zelf is niet de goedkoopste aanbieder van AirPods. Wanneer je weinig om de inscriptie-service geeft ben je daarom wellicht beter af bij een onafhankelijke verkoper, die de oordopjes voor een stuk minder in de schappen hebben liggen. Neem een kijkje op onze AirPods kopen-pagina voor een overzicht van de actuele prijzen. Ook wanneer je AirPods Pro wil kopen houden we alle aanbiedingen voor je bij. Check bijvoorbeeld onderstaande prijsvergelijkers.