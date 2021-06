De Apple Watch houdt in combinatie met je iPhone je gezondheid al nauwlettend in de gaten. In de toekomst gaan AirPods mogelijk ook een handje helpen, door middel van hun eigen gezondheidssensoren.

Gerucht: AirPods houden straks je gezondheid in de gaten

Kevin Lynch, vice-president van technologie bij Apple, heeft laten doorschemeren dat AirPods in de toekomst mogelijk hun eigen gezondheidssensoren gaan krijgen. De draadloze oortjes kunnen op die manier worden ingezet om nog meer gezondheidsgegevens aan gebruikers te verstrekken.

De iPhone en Apple Watch bevatten momenteel beide een breed scala aan sensoren, om gebruikers van gezondheidsgegevens te voorzien. Apple maakt daarnaast gebruik van sensorfusie. Dit is een technologie waarbij gegevens van verschillende sensoren aan boord van meerdere apparaten worden gecombineerd. Hierdoor krijgen gebruikers een uitgebreider beeld van hun gezondheid.

In een interview met TechCrunch liet Lynch doorschemeren dat Apple de populaire draadloze headset kan toevoegen aan het proces van sensorfusie. “We werken tegenwoordig al met sensorfusie op sommige apparaten. Ik denk dat er allerlei mogelijkheden zijn met betrekking tot AirPods.” Dat klinkt veelbelovend.

Gerucht over AirPods met gezondheidssensoren is niet nieuw

De suggestie van Lynch komt overeen met een rapportage van betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo. In de rapportage stelde Kuo onlangs dat Apple in de toekomst gezondheidssensoren in AirPods‌ gaat introduceren.

Ook Mark Gurman van Bloomberg kwam met een soortgelijk bericht. De tweede generatie AirPods Pro krijgt volgens hem “geüpdatete bewegingssensoren met een focus op fitness-tracking”.

Of en wanneer AirPods daadwerkelijk worden omgetoverd tot ware gezondheidsmeesters, moeten we nog even afwachten. Voor nu gebruiken we ze bij iPhoned nog maar gewoon als muzikale hulpjes tijdens een slopende workout.

