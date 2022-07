‘Jouw AirPods weten in de toekomst wanneer er gevaar dreigt’

Apple heeft een patent ontvangen voor een nieuwe AirPods-veiligheidsfunctie. De feature detecteert wanneer er gevaar dreigt en past hierop het volume van de AirPods aan.

Veiliger op stap met je AirPods

Apples draadloze oortjes zijn overal. Mensen dragen hun AirPods thuis op de bank, maar ook op plekken waar gevaar dreigt, zoals in het verkeer. De focus van gebruikers ligt hierdoor regelmatig bij de muziek – en niet bij voorbijrazende auto’s. Dat kan levensbedreigende situaties opleveren. Apple vroeg onlangs een patent aan om de oortjes in de toekomst een stukje veiliger te maken.

Het patent beschrijft een functie waarbij de AirPods het volume automatisch verlagen op gevaarlijke plekken. Wanneer de gebruiker zich in de buurt van een drukke oversteekplaats bevindt, bijvoorbeeld. Dit weten de oortjes op basis van gps-data, die via je iPhone of Apple Watch binnenkomt. Het lagere volume van de muziek zorgt ervoor dat gebruikers hun aandacht weer even volop op het verkeer kunnen richten. Na het oversteken gaat het volume weer omhoog.

De oortjes kunnen ook individueel van volume veranderen. Sta je bijvoorbeeld links van een tikkend verkeerslicht? Dan gaat alleen het volume van je rechteroortje omlaag, zodat je duidelijk hoort wanneer je mag doorrijden of oversteken. Of de functie straks écht zo gedetailleerd werkt is nog maar de vraag, maar het zou wel ontzettend tof zijn.

Meer over Apples draadloze oortjes van de toekomst

De huidige AirPods zijn al enorm populair, maar Apple is nog lang niet uitgespeeld. In de toekomst krijgen de oortjes er naar verluidt veel nieuwe technische snufjes bij, waaronder allerlei gezondheidssensoren. Hiermee kunnen de AirPods straks bijvoorbeeld je hartslag meten en weten ze precies hoeveel stappen je zet. We moeten hier nog wel even op wachten – de volgende generatie AirPods krijgt deze functie namelijk nog niet.

Dit najaar komt Apple naar verwachting met de AirPods Pro 2. De huidige AirPods Pro hebben al sinds 2019 geen upgrade gekregen, dus het wordt tijd dat Apple de oortjes een flinke opfrisbeurt geeft. De oortjes krijgen een langere accuduur en beter geluid, maar het ontwerp blijft grotendeels hetzelfde.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws?