AirPods Pro 2 als gehoorbescherming tijdens concerten – werkt dat?

Met je AirPods kun je natuurlijk naar muziek luisteren, maar je kunt ze ook als gehoorbescherming gebruiken bij concerten. Zo doe je dat!

AirPods als gehoorbescherming

Apple voorziet de AirPods van steeds meer handige functies. Zo kregen de oortjes er afgelopen jaar de adaptieve modus, gespreksdetectie en gepersonaliseerd volume bij. Deze functies hebben als overeenkomst dat ze ervoor zorgen dat je AirPods beter reageren op je omgevingsgeluid. Juist dat is één van de redenen om je AirPods als gehoorbescherming te gebruiken.

Met de verschillende luistermodi kunnen je AirPods je oren namelijk beschermen tegen schadelijk geluid. Erg handig, zeker nu er steeds meer bekend wordt over over de gehoorschade die je op kunt lopen in clubs of bij concerten. Vaak is het geluid bij dat soort gelegenheden veel te hard, met (blijvende) schade aan je gehoor als gevolg. Gelukkig kunnen je AirPods functioneren als gehoorbescherming.

Zo beschermen je AirPods je oren

Om je AirPods in te zetten als gehoorbescherming kun je het beste de transparantiemodus inschakelen. Daarvoor heb je dus wel AirPods Pro nodig, want bij de reguliere AirPods heb je deze functie niet. In de transparantiemodus hoor je het geluid in je omgeving nog steeds, maar wordt (te) hard lawaai weggefilterd. Hard geluid in een club of bij een concert komt op die manier niet ongefilterd in je oren.

De siliconen opzetstukjes van de AirPods helpen bij de gehoorbescherming, want zij vangen te harde omgevingsgeluiden op. In de transparantiemodus wordt dat omgevingsgeluid via de microfoontjes van de AirPods opgevangen. Je hoort het geluid vervolgens op een veilig volume in de oortjes. Zo hoef je dus niet bang te zijn voor verslechterde geluidskwaliteit bij bijvoorbeeld concerten, want je blijft de muziek helder horen.

Zo stel je de transparantiemodus in

Ga je geregeld naar concerten, clubs of andere plekken met te hard geluid? Dan is het aan te raden om je AirPods te gebruiken als gehoorbescherming. Met de transparantiemodus verklein je de kans op gehoorschade. Je schakelt die modus in door simpelweg in de steeltjes van je AirPods te knijpen. Of je zet de transparantiemodus aan via het bedieningspaneel van je iPhone. Dat gaat als volgt:

Verbind je AirPods met je iPhone; Open het bedieningspaneel door rechtsboven in het beeldscherm naar beneden te vegen; Houd de volumebalk kort ingedrukt; Tik op ‘Ruisbeheersing’; Kies tot slot voor ‘Transparantie’.

AirPods Pro 2 bieden de beste gehoorbescherming

Je kunt je AirPods Pro dus wel degelijk gebruiken als gehoorbescherming. Bij de AirPods Pro 2 heeft Apple de verschillende luistermodi verbeterd, waardoor deze oortjes je het beste beschermen tegen te hard geluid. Ook de eerste generatie AirPods Pro en de AirPods Max bieden bescherming, maar in mindere mate. Bekijk de beste prijzen van de oortjes in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

