AirPods Pro hebben nieuwe functies in iOS 17: dit zijn ze

In iOS 17 komen er nieuwe functies beschikbaar voor de AirPods Pro. Wij vertellen je wat er nieuw is en hoe de nieuwe features werken!

Nieuwe functies voor de AirPods Pro in iOS 17

Met iOS 17 komen er toffe functies naar je iPhone, zo wordt de compleet nieuwe Stand-by modus geïntroduceerd en komt de Dagboek-app naar je telefoon. Ook apps als Telefoon, FaceTime en Berichten worden op de schop genomen in de nieuwe iOS-update. Maar dat is niet alles, want de AirPods Pro krijgen er adaptieve audio bij in iOS 17. Dit zijn de drie nieuwe functies:

1. Adaptieve modus in iOS 17

Met iOS 17 komt er een adaptieve luistermodus naar je AirPods Pro. Met deze functie reageren de oortjes op de hoeveelheid geluid in je omgeving. De ruisonderdrukking van je AirPods wordt in deze luistermodus aangepast op de hoeveelheid geluid om je heen. Als je in een lawaaierige ruimte bent zorgt de adaptieve audio ervoor dat ruisonderdrukking meer geluid tegenhoudt.

Dit gebeurt automatisch, zodat je niet continu hoeft te wisselen tussen transparantiemodus en ruisonderdrukking. De oortjes reageren dus dynamisch op externe geluiden, zo worden harde geluiden alsnog tegengehouden. In deze modus hoor je gesprekken wel nog, maar worden storende geluiden weggefilterd. Zo geniet je in iedere omgeving van het beste geluid, erg handig in de trein of op kantoor bijvoorbeeld. De AirPods herkennen in iOS 17 dus vanzelf een luide omgeving.

2. AirPods krijgen Gespreksdetectie

Voor velen is dit de handigste functie die in iOS 17 naar je AirPods komt: Gespreksdetectie. Met de modus wordt het volume van je AirPods automatisch verlaagd zodra je begint te praten. Je oortjes herkennen het dan wanneer iemand tegen je praat, ook met ruisonderdrukking ingeschakeld. Als iemand je dan aanspreekt wordt de stem versterkt, zodat je het meteen hoort.

Dat betekent overigens niet dat ruisonderdrukking direct wordt uitgeschakeld zodra iemand tegen je praat. De stemmen worden bij Gespreksdetectie wel duidelijk opgepakt door de oortjes, maar irritante achtergrondgeluiden worden nog steeds weggefilterd. Zo hoor je het gesprek dus wel helder én zonder afleidende geluiden. Gespreksdetectie in iOS 17 werkt alleen als je gesprekspartner vóór je staat.

3. Gepersonaliseerd volume

De laatste nieuwe functie voor je AirPods Pro in iOS 17 is Gepersonaliseerd volume. In deze modus wordt het volume van de oortjes automatisch aangepast aan je omgeving. Als je in een ruimte bent met veel geluid, wordt het volume van je muziek vanzelf verhoogd. Zodra je in een rustigere omgeving bent, verlagen de AirPods het muziekvolume automatisch. Je hoeft het volume zo nooit meer zelf aan te passen!

AirPods kopen

Helaas komen deze functies alleen naar de AirPods Pro 2. Om van de nieuwe Adaptieve audio gebruik te maken, moet je dus de nieuwste AirPods hebben én iOS 17 op je iPhone installeren. Wil je weten of jouw telefoon ondersteuning biedt voor iOS 17? Lees dan hier welke iPhones kunnen updaten en check hier wanneer iOS 17 voor iedereen beschikbaar komt.

Ben je nog op zoek naar nieuwe oortjes? Dan is dit het perfecte moment om de AirPods Pro 2 aan te schaffen, want de prijs van Apple’s beste oortjes is nu lager dan ooit. Pas wel op, want vrijdag 22 september verschijnen de AirPods Pro 2 mét usb-c-aansluiting. De oortjes krijgen dan de nieuwe usb-c-poort, maar worden wel een stuk duurder. Bekijk daarom de beste deals hier:

