Jouw AirPods kunnen binnenkort foto’s maken (met deze handige iOS 26-functie)

De AirPods krijgen er een handige functie bij, want vanaf iOS 26 kun je foto’s maken met de oortjes. Zo werkt dat!

AirPods foto’s maken

Met de grootste iOS-update van het jaar brengt Apple doorgaans niet alleen nieuwe functies naar de iPhone, maar ook naar de AirPods. Dat is met iOS 26 niet anders, want de AirPods worden uitgebreid met meerdere nieuwe features. Eén daarvan is het maken van foto’s, dat met iOS 26 voor het eerst mogelijk is met de AirPods. In de nieuwe softwareversie worden de oortjes uitgebreid met een camera-afstandsbediening.

Deze afstandsbediening maakt het mogelijk om via de AirPods een foto te maken op je iPhone of iPad. Een soortgelijke functie zagen we eerder al bij de Apple Watch. De Camera-app van de smartwatch is gekoppeld aan de camera van de iPhone. Wanneer je deze opent, kun je de iPhone op een afstand plaatsen en een foto maken vanaf je Apple Watch. Met iOS 26 heb je daar geen Apple Watch meer voor nodig, want de AirPods kunnen dan ook foto’s maken.

Zo werkt de nieuwe functie

Na de release van iOS 26 vind je de nieuwe functie bij de instellingen van de AirPods op de iPhone of iPad. In de softwareversie zijn de instellingen van de AirPods uitgebreid met ‘Cameraregelaar’. Daar bepaal je zelf hoe de camera-afstandsbediening van de oortjes werkt. Het maken van foto’s met de AirPods doe je door het steeltje eenmaal in te drukken of langer ingedrukt te houden. Wil je de afstandsbediening niet gebruiken? Dan kun je de feature ook uitschakelen in iOS 26.

Om foto’s te maken met de AirPods doe je één (of twee) oortjes in en open je de Camera-app op de iPhone of iPad. Nadat je deze op de juiste plek hebt gezet druk je het steeltje van de AirPods in. De iPhone of iPad begint vervolgens met aftellen, zodat je nog genoeg tijd hebt om klaar te staan voor de foto. Het maken van een video gaat overigens op dezelfde manier, door het steeltje in te drukken start en eindig je de opname.

Meer over AirPods in iOS 26

Je hebt vanaf iOS 26 dus geen Apple Watch meer nodig om van een afstand foto’s te maken met je iPhone. Helaas komt de camera-afstandsbediening niet naar alle AirPods, alleen de AirPods 4 en de AirPods Pro 2 werken met de nieuwe feature. Deze oortjes krijgen er nog meer functies bij met iOS 26, zo wordt de audiokwaliteit van de microfoons sterk verbeterd. Volgens Apple maken de AirPods straks audio-opnames van studiokwaliteit.

We moeten nog wel even wachten op iOS 26, want Apple brengt de update pas uit in september. De grootste software-updates van het jaar verschijnen traditiegetrouw na de release van de nieuwe iPhones. Dat betekent dat je iOS 26 pas na de aankondiging van de iPhone 17 in september kunt installeren. Die maand kun je de AirPods gebruiken om foto’s en video’s te maken vanaf je iPhone of iPad. Wil je weten of jouw iPhone ondersteuning heeft voor iOS 26? Lees dan hier of jij straks kunt updaten!