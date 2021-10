Je AirPods zijn nu áltijd te traceren (en dit is hoe)

Deze week bracht Apple firmware-updates uit voor de AirPods 2, AirPods Pro, AirPods Max en verschillende Beats-koptelefoons. Nu worden de eerste vernieuwingen bekend. Zo krijgen de AirPods Pro en Max de beloofde ondersteuning voor Apple’s Zoek mijn-netwerk.

Lees verder na de advertentie.

AirPods Pro & AirPods Max firmware: ondersteuning voor Zoek mijn

In juni dit jaar, tijdens WWDC, kondigde Apple aan dat de AirPods Pro en AirPods Max in de toekomst ondersteuning krijgen voor het Zoek mijn-netwerk. Dat netwerk gebruiken ook de AirTags en je kunt ermee je waardevolle spullen overal ter wereld terugvinden. Het werd echter snel duidelijk dat deze nieuwe functie van de AirPods niet direct met de eerste release van iOS 15 beschikbaar zou komen, maar pas iets later.

Dat moment is nu. Apple bracht op de late avond de firmware 4A400 uit voor de AirPods Pro en AirPods Max. In combinatie met iOS 15 vormt die firmware de basis voor de ondersteuning van Zoek mijn. Hiermee kun je dus zien waar je je zoekgeraakte AirPods Pro of AirPods Max ongeveer zijn. Dit helpt je om binnen bluetooth-bereik te komen, zodat je een geluid kunt afspelen waarmee je ze terugvindt.

Nieuwe AirPods firmware brengt nieuwe functies

Overigens verschenen de AirPods al eerder in de Zoek mijn-app, maar hadden daar veel minder functies dan andere apparaten. Nu is het bijvoorbeeld eindelijk mogelijk dat je gewaarschuwd wordt als je je AirPods ergens vergeet. Als je bijvoorbeeld in een restaurant bent en de AirPods Pro daar laat liggen, krijg je bij het verlaten van de locatie een notificatie dat je de AirPods Pro bent vergeten. Deze functie stel je in via de Zoek mijn-app.

Nog een nieuwe functie is dat je de AirPods na de update in een ‘verloren’-modus kunt zetten en contactgegevens kunt achterlaten. Als iemand je zoekgeraakte AirPods vindt, dan kan degene contact met je opnemen. Ook een koppelingsvergrendeling kan geactiveerd worden, zodat de AirPods niet door de vinder zelf gebruikt kunnen worden.

Helaas is er geen vaste procedure voor het aanslingeren van de firmware-update voor de AirPods. Het helpt als de AirPods Pro in de oplaadcase en de Max in het hoesje zitten, opgeladen worden en in de buurt van de iPhone zijn. Maak je geen zorgen als de update niet meteen wordt geïnstalleerd. In de komende dagen gaat dit sowieso automatisch gebeuren.

Om de firmware versie van je AirPods te controleren, verbind je ze met je iPhone en open je Instellingen > Bluetooth’. Klik op het i’tje naast je AirPods, scrol naar beneden en je ziet onderaan het versienummer.