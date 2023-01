Apple brengt update uit voor alle AirPods: wat is er nieuw?

Er is een nieuwe firmware-update (5B59) voor alle AirPods verschenen. Wat is er nieuw en hoe installeer je de update?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Tijd om je AirPods weer bij te werken. Er is namelijk een nieuwe update verschenen voor alle AirPods. Dat betekent dat de AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro 2 en AirPods Max een nieuwe firmware-versie hebben.

De nieuwe firmware voor de AirPods heeft als versie-code 5B59. De vorige versie (5B58) verscheen in november van 2022. Helaas zijn er bij deze update wederom geen release-notes, dus we weten niet precies wat Apple precies heeft aangepast.

Vaak gaat het om kleine prestatieverbeteringen en bugfixes. In het officiële support-document van Apple staat ook alleen te lezen dat er ‘bugfixes en andere verbeteringen’ zijn doorgevoerd.

Het installeren van de firmware-update gaat automatisch, dus je hoeft niets te doen. Maar je weet nooit zeker wanneer je de update precies krijgt. Je kunt er wel voor zorgen dat je de nieuwe firmware-versie zo snel mogelijk krijgt. Dat doe je op de volgende manier.

Als eerste stop je de AirPods in de oplaadcase. Vervolgens steek je de oplaadkabel in de case steek je de stekker in het stopcontact. Belangrijk is wel dat je iPhone verbonden is met internet en in de buurt van je AirPods ligt.

Firmware checken op AirPods

Wil je checken of je AirPods al zijn bijgewerkt met de nieuwe firmware-update (5B59)? Op deze manier controleer je dat:

Verbind de AirPods met je iPhone; Open de Instellingen-app van je iPhone; Tik op de naam van je AirPods (onder je iCloud-naam); Scrol naar beneden; Kijk naar de tekenreeks achter ‘Versie’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods kopen

Ben je op zoek naar nieuwe AirPods? Of heb je al AirPods, maar ben je toe aan een upgrade? Dan moet je eerst even beslissen welke je wilt kopen. Het grootste verschillen tussen de oordopjes is dat AirPods Pro, Pro 2 en AirPods Max noise-cancelling (ruisonderdrukking) hebben. De AirPods 1, AirPods 2 en AirPods 3 hebben dat niet.

Zoek je oordopjes met noise-cancelling? Dan raden we je de AirPods Pro 2 aan. Wil je geen oordopjes maar een echte koptelefoon? Dan moet je bij de AirPods Max zijn.

Apple AirPods Pro 2 prijzen vergelijken Nieuw € 269,95 Bekijk beste prijs

Apple AirPods Max prijzen vergelijken Nieuw € 629,- Bekijk beste prijs

Wil je geen noise-cancelling? Kies dan voor de AirPods 3. Wil je iets goedkoper? Dan moet je bij de AirPods 2 zijn.

Apple AirPods 3 prijzen vergelijken Nieuw € 195,- Bekijk beste prijs

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.