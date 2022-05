Apple brengt nieuwe update uit voor AirPods en AirPods Pro

Apple heeft een nieuwe firmware-update uitgebracht voor de AirPods 2, AirPods 3 en AirPods Pro. Ook wordt de software uitgerold naar de AirPods Max, de koptelefoon van Apple.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe firmware

De nieuwe firmware-versie heet 4E71. De vorige was 4C165. Helaas zijn er bij deze updates geen release-notes, dus we weten niet wat Apple precies heeft aangepast. Vaak gaat het om kleine prestatieverbeteringen en bugfixes.

Het installeren van de firmware-update gaat automatisch, dus je hoeft niets te doen. Op deze manier controleer je of je AirPods al zijn bijgewerkt:

Open de Instellingen-app van je iPhone; Tik op ‘Bluetooth’; Zoek in de lijst met apparaten naar je AirPods; Tik op de ‘i’ ernaast; Kijk naar het getal achter ‘Firmwareversie’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Updaten

Firmware-updates worden over het algemeen draadloos geïnstalleerd, terwijl de AirPods verbonden zijn met een iOS-apparaat. Door de AirPods in de oplaadcase te plaatsen, de case op te laden en je iPhone of iPad in de buurt te houden, zou de firmware in korte tijd moeten zijn geïnstalleerd.