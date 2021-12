AirPods-firmware updaten: Apple heeft een app (maar niet voor iedereen)

Apple heeft sinds kort een app beschikbaar gesteld waarmee een firmware-update voor de AirPods handmatig geïnstalleerd kan worden. Jammer genoeg is deze tool alleen beschikbaar voor Apple-technici.

Airpods-app voor firmware: alleen voor Apple-technici

Apple heeft nu een app of tool om de firmware van AirPods te installeren of te wijzigen. Jammer genoeg is deze app niet voor iedereen beschikbaar. Het tooltje kan alleen gebruikt worden door technici van Apple en medewerkers van officiële Apple repair centers. Met deze tool kunnen ze de firmware bijwerken of vervangen als er iemand problemen heeft met zijn of haar AirPods. Deze speciale tool is beschikbaar voor de AirPods, AirPods Pro, en AirPods Max.

Nieuwe AirPods firmware: zorgt regelmatig voor vragen

De software-updates van AirPods zorgen regelmatig voor vragen, omdat je eigenlijk zelf niet veel kunt doen om de download te starten. Je moet soms gewoon geluk hebben dat je de update meteen krijgt.

Wanneer er een update voor de AirPods beschikbaar is, kun je het beste de AirPods in de oplaadcase stoppen. Vervolgens steek je de oplaadkabel in de case steek je de stekker in het stopcontact. Belangrijk is wel dat je iPhone verbonden is met internet en in de buurt van je AirPods is.

Een app zou het een stuk makkelijker maken om bij alle instellingen van de oordopjes te komen. Daarnaast moet er in de app ook een optie komen om een update te installeren (als die beschikbaar is). Vrijwel bij elke nieuwe versie van de AirPods krijgen de oordopjes meer functies of komen er weer wat instellingen bij. Daarom wordt het hoog tijd voor een eigen app! Zo gaaf zou een speciale AirPods-app zijn.

