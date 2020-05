Nieuwe firmware voor AirPods 2019 beschikbaar: zo installeer je de update

Na een update voor de AirPods Pro vorige week heeft Apple nu ook de firmware van de tweede generatie AirPods bijgewerkt. Wij laten zien hoe je de update installeert.



AirPods firmware bijgewerkt

Apple werkt zo nu en dan de firmware van de AirPods bij met een update die je via een gekoppelde iPhone installeert. Nu zijn de tweede generatie AirPods aan de beurt die in 2019 verschenen. De update vernieuwt de firmwareversie van versie 2A364 naar 2D15.

Zo controleer je jouw AirPods firmware:

Zorg dat je AirPods gekoppeld zijn met je iPhone of iPad; Open de Instellingen-app; Tik op ‘Algemeen’; Ga naar ‘Info’; Tik op ‘AirPods’; Kijk naar het nummer naast ‘Firmware’. Daar moet nu 2D15 staan.

Heb je nog een andere firmwareversie, dan kun je de update installeren door je AirPods in de oplaadcase te doen en deze met het stopcontact verbinden. Belangrijk is dat je iPhone verbonden is met het internet en in de buurt van je AirPods is.

Net zoals vorige week heeft Apple niet bekendgemaakt wat de nieuwe firmware aanpast of toevoegt aan de AirPods. En nu de update al meerdere uren beschikbaar is, zijn er nog steeds geen aanpassingen gevonden. In voorgaande updates heeft Apple onder meer de draadloze verbinding tussen de AirPods en draadloze apparaten stabieler gemaakt en de ruisonderdrukking van de AirPods Pro aangepast.

Volgens de laatste geruchten zou Apple van plan zijn om het reguliere model van de AirPods pas in 2021 weer te vernieuwen. Welke aanpassingen dan worden gedaan, is nog niet duidelijk.