AirPods krijgen camera’s in 2026 (maar wat heb je daar nou aan?)

Apple komt in 2026 met nieuwe AirPods die zijn voorzien van camera’s. Maar wat heb je hier eigenlijk aan?

AirPods krijgen camera’s in 2026

Volgens een nieuw rapport van analist Ming-Chi Kuo gaan er in 2026 nieuwe AirPods komen, mét camera’s. Dit bevestigt een gerucht van Bloomberg dat in februari ook al melding maakte van Apple’s plannen om AirPods met camera’s te ontwikkelen.

Maar wat heb je eigenlijk aan de camera in de oordopjes? Volgens Kuo krijgen deze nieuwe AirPods een infraroodcamera die vergelijkbaar is met de Face ID-module op de iPhone en iPad. Volgens de geruchten is Apple van plan om de AirPods met camera te integreren met de Vision Pro en de toekomstige Apple Vision-headsets.

Zo gaan de nieuwe AirPods werken

De AirPods met camera’s die dan in 2026 gaan komen, worden gebruikt om de ruimtelijke audio te verbeteren. Daarnaast staat in het rapport dat de camera’s op de AirPods veranderingen in de omgeving kunnen detecteren, waardoor er wellicht gebarenbesturing in de lucht mogelijk wordt om de interactie verder te verbeteren.

10 miljoen AirPods per jaar

Kuo merkt in het rapport verder nog op dat Foxconn de nieuwe leveranciers is van de camera’s die Apple gaat gebruiken in de AirPods. Foxconn heeft naar verluidt een jaarlijkse capaciteitsplanning van 18-20 miljoen stuks, wat duidt op ongeveer 10 miljoen AirPods.

In februari meldde Mark Gurman van Bloomberg dat AirPods met camera’s slechts een van de nieuwe ideeën voor draagbare vormen zijn die Apple onderzoekt. Het bedrijf onderzoekt namelijk ook slimme brillen die lijken op Meta Ray-Bans, een slimme ring en een toekomstige versie van de Apple Watch.

