Apple werkt aan nieuwe AirPods met camera’s – dit weten we al

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de AirPods, die volgens geruchten uitgebreid wordt met een aantal kleine camera’s. Dit is waarom.

AirPods krijgen camera’s

Waar de AirPods nu voornamelijk bedoeld zijn voor het luisteren van muziek en het voeren van telefoongesprekken, komt daar in de toekomst waarschijnlijk verandering in. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman werkt Apple aan een generatie van de AirPods, die wordt uitgebreid met een aantal kleine camera’s. Het zou voor het eerst zijn dat Apple de AirPods van camera’s voorziet.

Gurman heeft niet aangegeven voor welke functies de camera’s precies zijn bedoeld. Het is in ieder geval niet de verwachting dat de AirPods foto’s of video’s kunnen maken met de camera’s. In plaats daarvan gaat het om infraroodlenzen, die de omgeving kunnen scannen. Volgens Ming-Chi Kuo lijken deze camera’s op de Face ID-sensor, die we nu al in de iPhone en de iPad zien.

Nieuwe functies

Met de camera’s functioneren de AirPods vermoedelijk beter in combinatie met de iPhone, iPad of Apple Vision Pro. Zo wordt de ruimtelijke audio beter afgestemd op de digitale omgeving van de headset als je naar een bepaalde richting kijkt. Het geluid dat uit deze richting komt wordt in dat geval duidelijker hoorbaar, om een realistischere ervaring te creëren.

Dat is niet alles, want met de camera’s krijgen de AirPods mogelijk ook ondersteuning voor handgebaren. De lenzen registreren de gebaren, waarmee je de AirPods of andere Apple-apparaten van een afstand kunt bedienen. Deze functie zou voor alle gebruikers interessant zijn, want zo kun je bijvoorbeeld de muziek op je iPhone via handgebaren pauzeren. Dit doet denken aan de manier waarop de Vision Pro nu al wordt bediend.

AirPods met camera’s komen in 2026

Het is daarnaast de verwachting dat de AirPods met camera’s zorgen voor een verbeterde toegankelijkheid van de oortjes. Met de lenzen is het mogelijk om de omgeving te scannen, dat handig is als je bijvoorbeeld slechtziend bent. Objecten in de ruimte worden geregistreerd en waar nodig beschreven, zodat de gebruiker op de hoogte is van de indeling van de kamer. Dat zou een handige toevoeging voor de toegankelijkheid van de AirPods zijn.

Volgens Kuo begint de massaproductie van de AirPods met camera’s pas in 2026. Dat betekent dat de geavanceerde oortjes volgend jaar of in 2027 op de markt verschijnen. Het gaat dan vermoedelijk om de AirPods Pro, de reguliere oortjes hebben voorlopig geen lenzen. Ben je nu op zoek naar nieuwe AirPods en wil je niet zo lang wachten? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de AirPods Pro 2: