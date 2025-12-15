Jouw AirPods hebben een update – zo zie je of ze worden bijgewerkt

Apple heeft nieuwe firmware voor de AirPods Pro 2 en Pro 3 uitgebracht – dit is hoe je kunt zien of je AirPods worden bijgewerkt of niet.

Zo zie je of jouw AirPods zijn bijgewerkt

Als je je iPhone, iPad of Mac wilt updaten naar de nieuwste software, is dat altijd heel eenvoudig. Je gaat gewoon in de app Instellingen naar ‘Algemeen’ en daar tik je op ‘Software-update’. Is er inderdaad een update beschikbaar, dan kun je die op die plek installeren. Bij nieuwe AirPods-firmware is het niet zo eenvoudig.

Om te beginnen is er een lange lijst met voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat je AirPods worden bijgewerkt. Alleen dan kan er nieuwe firmware worden gedownload en geïnstalleerd. Waar het in grote lijnen op neerkomt, is dat je ervoor moet zorgen dat de oplaadcase wordt opgeladen, dat wifi en Bluetooth zijn ingeschakeld en dat je een aantal stappen uitvoert.

Maar zelfs wanneer je dit proces helemaal volgt, is er geen garantie dat de firmware daadwerkelijk wordt geïnstalleerd. Er staat alleen: “Wacht ten minste 30 minuten totdat de firmware is bijgewerkt.”

Maar volgens een nieuw rapport op Macworld is er een verborgen truc om te achterhalen of je AirPods worden bijgewerkt. Deze truc heeft te maken met de instellingen van de AirPods in de app Instellingen op je iPhone. Mahmoud Itani van Macworld zegt er het volgende over:

“When you return your AirPods to their charging case and close its lid, the AirPods panel disappears from the Settings app’s main page within a few seconds. However, I’ve discovered a deviation in this behavior that appears to occur only when an AirPods firmware update is in progress. On two separate occasions, the AirPods panel persisted in my Settings app even after I returned my AirPods Pro 3 to their case and closed the lid. The panel stuck around for a few minutes (as opposed to seconds) until the firmware installation completed. Both instances occurred right after Apple had released new AirPods firmware, and I verified the change in build numbers immediately after.” “Wanneer je jouw AirPods terugplaatst in de oplaadcase en het deksel sluit, verdwijnt het AirPods-paneel binnen enkele seconden van de hoofdpagina van de app Instellingen. Ik heb echter een afwijking in dit gedrag ontdekt die alleen lijkt op te treden wanneer er een firmware-update voor de AirPods wordt uitgevoerd. Op twee verschillende momenten bleef het AirPods-paneel in mijn Instellingen-app staan. Zelfs nadat ik mijn AirPods Pro 3 terug in de case had geplaatst en het deksel had gesloten. Het paneel bleef een paar minuten (in plaats van seconden) staan totdat de firmware-installatie was voltooid. Beide gevallen deden zich voor vlak nadat Apple nieuwe AirPods-firmware had uitgebracht, en ik heb de wijziging in de buildnummers onmiddellijk daarna gecontroleerd.”

Itani legt verder uit dat de aanwezigheid van het AirPods-menu in de Instellingen aangeeft dat er een actieve verbinding is tussen je iPhone en AirPods. Het is dus logisch dat het menu beschikbaar blijft terwijl een firmware-update wordt uitgevoerd en pas weer verdwijnt wanneer deze is voltooid.

