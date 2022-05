Rechtszaak tegen Apple: ‘AirPods maakten kind doof’

Een paar door Apple verkochte AirPods zouden een kind doof hebben gemaakt. Het gevolg: Apple zit nu in een rechtszaak. Lees in dit artikel meer.

Rechtszaak familie tegen Apple: gehoorbeschadiging

Apple heeft een rechtszaak aan de broek hangen. Een familie beweert dat het gehoor van hun zoon permanent is beschadigd toen een Amber Alert via zijn AirPods Pro op een té hoog volume binnenkwam. De zoon was rustig Netflix aan het kijken toen zijn iPhone het oorverdovend geluid afspeelde op zijn oortjes. Volgens de ouders van het kind moet hij de rest van zijn leven een gehoorapparaat dragen.

Op welke grond staat de rechtszaak?

Het opvallende: het kind had maar één oortje in, maar kreeg door het plotselinge harde geluid toch tinnitus en misselijkheid. De advocaat van de familie legt uit dat de rechtszaak voornamelijk gaat over de fouten rondom de productie van de AirPods van Apple (en productiebedrijf Luxshare)

Hij vindt dat Apple de AirPods niet goed genoeg getest heeft op onverwachte geluiden en dat de oordopjes daarom niet goed zijn geproduceerd. Als het werk wel goed was gedaan zou het kind nu ‘een normaal leven leiden’, aldus de advocaat. Apple heeft nog niet gereageerd op het incident.

De familie eist een schadevergoeding voor de lichamelijke schade, pijn en lijden, invaliditeit, geestelijke angst, emotioneel trauma én toekomstige medische kosten van de jongen. Daarnaast willen ze ook nog dat Apple gestraft wordt als ‘falende producent’ in het algemeen.

Niet de eerste gebruiker van AirPods met klachten

Het probleem lijkt voor Apple niet nieuw. Ze hebben naar verluidt ook andere klachten ontvangen over de AirPods Pro. Volgens de advocaat was Apple op de hoogte van deze ontwerpfouten via deze klachten, maar heeft het niet gehandeld.

In de papieren rondom de rechtszaak meld de advocaat dat andere gebruikers van de Apple AirPods in grote getallen al klaagde. Vanaf 12 april 2019 heeft Apple deze opmerkingen ten minste 1538 keer genegeerd. Of dit bewust was, is nog maar de vraag. We weten in ieder geval dat deze rechtszaak nog lang niet klaar is.

