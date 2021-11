Zien (en hebben!): zo gaaf zou een speciale AirPods-app zijn

Wordt het niet tijd dat de AirPods een eigen app krijgen? Een app zou het een stuk makkelijker maken om bij alle instellingen van de oordopjes te komen. Daarom laten we met dit concept zien hoe een app voor de AirPods er mogelijk uit komt te zien!

Concept: een speciale AirPods-app

Vrijwel bij elke nieuwe versie van de AirPods krijgen de oordopjes meer functies of komen er weer wat instellingen bij. Soms is het niet helemaal duidelijk waar je bepaalde settings van de AirPods kunt vinden. Daarom wordt het hoog tijd voor een eigen app!

AirPods-app concept: vergelijkbaar met Apple Watch-app

Een app voor de AirPods zou vergelijkbaar zijn met die van de Apple Watch-app op je iPhone. Op het eerste tabblad van de app krijg je dan makkelijk toegang tot de instellingen van je AirPods. Bovenaan zie je dan de AirPods staan die je op dat moment gebruikt. Je ziet daar ook meteen hoe de accu ervoor staat en het is hier ook mogelijk om te wisselen tussen verschillende setjes oordopjes. Handig als je daarnaast ook een setje AirPods Pro of AirPods Max hebt.

AirPods-app concept tabbladen: instellingen, apps en tips

Op het eerste tabblad verwachten we ook meerdere knoppen naar verschillende instellingen. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van Spatial Audio of automatische oordetectie.

Daarnaast moet er natuurlijk een duidelijke opties komen voor het downloaden van software-updates. De software-updates zorgen regelmatig voor vragen bij AirPods-bezitters, omdat je eigenlijk zelf niet veel kunt doen om de download te starten. Je moet soms gewoon geluk hebben dat je de update meteen krijgt.

Daarom verdienen de software-updates een eigen plekje in de app, een beetje vergelijkbaar als de app voor Apple Watch. Daarnaast zou het ook fijn zijn als je hier een melding krijgt wanneer er een update klaar staat.

Op het middelste tabblad staan bij de Apple Watch-app de verschillende wijzerplaten. De AirPods hebben niet iets vergelijkbaars, dus op dit tabblad krijgen de apps en Apple diensten die te maken hebben met muziek, podcasts en muziek een eigen plekje.

Op het derde tabblad verwachten we dan net als bij de Apple Watch-app een overzicht met functies en handige tips. Hier komen dan ook de vernieuwingen van eventuele software-updates te staan.

Een officiële AirPods-app: wat vind jij?

Dit concept van een officiële app voor de AirPods zouden we zeker terug willen zien in een volgende update voor iOS. Wat vind jij ervan? Mis jij een échte app voor de AirPods? Of vind je het wel prima zo? Laat het ons weten in de reacties!

