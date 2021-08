‘AirPods kunnen in de toekomst je ademhaling controleren’

Apples toekomst is gezondheid. Om gezondheidsproblemen vroeg op het spoor te zijn, werkt het bedrijf aan een methode om de ademhaling van mensen via AirPods in de gaten te houden.

AirPods gaat ademhaling van mensen checken

De wearables-tak van Apple, waar onder meer de AirPods-oordopjes en Apple Watches onder vallen, wordt steeds belangrijker. Niet alleen qua omzet, maar ook qua functies. Het Amerikaanse bedrijf ziet vooral toekomst in de gezondheidsindustrie.

Apple werkt nu aan een methode om de ademhaling van mensen via AirPods in de gaten te houden. In samenwerking met de Amerikaanse Cornell University werkt de iPhone-maker momenteel aan een kleinschalige studie onder 21 personen om vroegtijdig ademhalingsproblemen op te sporen. Dat ontdekte de website MyHealthyApple.

De microfoons van de AirPods worden gebruikt om te controleren hoe intensief iemand ademt. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om een zelflerend model te ‘trainen’. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit model in staat is om het verschil te herkennen tussen een normale en niet-normale ademhaling. Een afwijkende ademhaling kan duiden op een breed scala van gezondheidsproblemen.

Deelnemers werd gevraagd om korte audioclipjes op te nemen vooraf, tijdens en na het sporten. Ze droegen hierbij ook een Apple Watch om de hartslag op te meten.

Waarom Apple voor AirPods kiest

Waarom Apple AirPods gebruikt om de ademhaling te checken? Vanwege het comfort en gebruikersgemak. Veel mensen vinden het niet vervelend om de oordopjes te dragen.

In het onderzoek geeft Apple toe dat speciale apparatuur natuurlijk betrouwbaardere resultaten oplevert, maar hier allerlei nadelen aan kleven. Het is bijvoorbeeld niet fijn om met allerlei extra sensoren rond te lopen.

Het is nog onduidelijk wat de vervolgstappen zijn. Mogelijk gaat het hier om een eenmalige studie. Het zou ook kunnen dat Apple de resultaten in volgende AirPods (of andere apparaten) gaat verwerken.