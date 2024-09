AirPods 4 vs AirPods 3: is het de moeite waard om te upgraden?

De AirPods 4 zijn de opvolgers van de AirPods 3 uit 2021 en wij vertellen je of het de moeite waard is om te upgraden.

Is upgraden naar de AirPods 4 de moeite waard?

Als je de AirPods 3 hebt, vraag je je vast af of je moet upgraden naar de AirPods 4. Er is één specifieke nieuwe functie die een overstap zou kunnen stimuleren, maar voor de volledigheid zetten we alle verschillen voor je op een rij.

Om te beginnen zijn de AirPods 4 verkrijgbaar in twee modellen: AirPods 4 en AirPods 4 met Active Noise Cancellation (ANC). Het basismodel kost bij Apple 149 euro, voor het topmodel ben je 199 euro kwijt. Ter vergelijking: de AirPods 3 werden verkocht voor 199 euro. Als je de AirPods 3 hebt, is er waarschijnlijk geen reden om over te stappen naar de goedkopere AirPods 4. Het duurdere model is daarentegen wel aantrekkelijk.

Active Noise Cancellation

De belangrijkste reden om te upgraden naar de AirPods 4 is de nieuwe Active Noise Cancellation-functie. Voorheen moest je voor ANC overstappen naar de AirPods Pro. Maar nu kun je de AirPods 4 met Active Noise Cancellation kopen.

De ANC is krachtig genoeg om het meeste omgevingsgeluid aanzienlijk te dempen. De ruisonderdrukking is misschien niet zo goed als die van de AirPods Pro, maar tegelijkertijd ook helemaal niet slecht. Als je afleidingen en lawaai van buitenaf uit de wereld wilt helpen, dan zijn de AirPods 4 een prima keuze.

Betere pasvorm

De AirPods 4 hebben een nieuw ontwerp. Het deel dat in je oor gaat, heeft een slankere vorm met een hoekiger inzetstuk, vergeleken met het vrij grote en bolvormige ontwerp van AirPods 3. Voor de meeste mensen lijkt deze vorm beter te passen. Als je eerder de AirPods 1 of AirPods 2 hebt gebruikt, zitten de AirPods 4 dichter bij die pasvorm dan bij de pasvorm van de AirPods 3.

Stofdicht en een nieuw ontworpen case

De AirPods 3 zijn zweet- en waterbestendig zijn, maar Apple maakt een grotere claim met de AirPods 4. Die hebben namelijk een officiële IP54-classificatie en zijn dus bestand tegen stof, zweet en water. Hierdoor zijn ze formeel bestand tegen waterdruppels, zoals wanneer je buiten in de regen loopt.

Daarnaast hebben de AirPods 4 een nieuw ontworpen case. De behuizing is kleiner dan die van de AirPods 3, waardoor hij beter in je zak past. Hij ziet er ook iets luxueuzer uit, met een verborgen statuslampje aan de voorkant dat alleen zichtbaar is wanneer het brandt. De case heeft een USB C-poort en een geïntegreerde luidspreker zodat je hem kunt laten piepen als je hem kwijt bent.

Nieuwe chip en betere geluidskwaliteit

De AirPods 3 hebben een H1-chip en in de AirPods 4 zit de nieuwere H2-chip. De H2-chip maakt functies mogelijk zoals Gepersonaliseerd volume, dat het geluidsniveau op een intelligente manier aanpast op basis van je omgeving en Stemisolatie voor een betere microfoonkwaliteit.

De H2-chip zorgt ook voor een nog betere geluidskwaliteit, in combinatie met verbeterde drivers in de AirPods. Hoewel het een subtiele verbetering is, leveren AirPods 4 een betere bas en helderheid vergeleken met AirPods 3. Mogelijk een reden om te upgraden naar de AirPods 4.

De AirPods 4 hebben ook twee nadelen

Hoewel de AirPods 4 in alle opzichten beter zijn dan de AirPods 3, zijn er ook een paar nadelen die je er misschien van weerhouden om naar de AirPods 4 te upgraden.

Ten eerste is de nieuwe, kleinere case zo klein dat die niet meer op MagSafe opladers past. Je kunt de case wel op een MagSafe-laadmat plaatsen en op die manier draadloos opladen. Maar de case wordt dus niet magnetisch vastgehouden.

Ten tweede is de batterijduur van AirPods 4 eigenlijk iets slechter is dan die van AirPods 3. De AirPods 4 hebben een batterijduur van 5 uur, met Active Noise Cancellation uitgeschakeld. Is Active Noise Cancellation ingeschakeld, dan kun je rekenen op een batterijduur van zo’n 4 uur. Vergeleken met de AirPods 3 is dit iets slechter, want met de AirPods 3 kun je 6 uur onafgebroken luisteren.

De AirPods 3 en de AirPods 4 bieden overigens wel dezelfde luistertijd als je de oordopjes oplaadt met de oplaadcase. In dat geval haal je met allebei de oordopjes zo’n 30 uur.

AirPods 4 kopen

