AirPods 4 verschijnen mogelijk al in september – dit weten we nu

Apple werkt aan meerdere nieuwe AirPods, maar de AirPods 4 verwachten we al tijdens het iPhone-event in september. Dit moet je weten.

AirPods 4 verschijnen mogelijk in september

De AirPods 3 dateren alweer van 2021, dus het is hoog tijd voor een nieuwe versie. En dat gaat ook gebeuren. In het verleden verschenen nieuwe AirPods meestal tegelijkertijd met nieuwe iPhones. We verwachten dan ook dat de AirPods 4 tijdens het iPhone-event in september worden geïntroduceerd, vermoedelijk in twee verschillende uitvoeringen.

De AirPods 4 zouden volgens geruchten een populaire functie van de AirPods Pro krijgen, namelijk actieve ruisonderdrukking. Daarmee worden storende omgevingsgeluiden veel beter tegengehouden. Het nadeel van deze toevoeging is dat de AirPods 4 dan ook gelijk een stuk duurder worden. Om die reden zou Apple ook aan een versie zonder ruisonderdrukking werken. We verwachten dat beide versies van de AirPods 4 in september worden gepresenteerd.

Design en aansluiting

Het ontwerp van beide AirPods 4-modellen lijkt naar alle waarschijnlijkheid op een combinatie van de AirPods 3 en de AirPods Pro. Zo krijgen ze net als de Pro-modellen korte steeltjes. De AirPods 4 krijgen geen siliconen dopjes, maar ze hebben wel een verbeterde pasvorm.

De twee versies van de AirPods 4 die in september verschijnen krijgen allebei logischerwijs een oplaadcase met een USB C-aansluiting. Er verschijnen namelijk al een tijdje geen nieuwe Apple-apparaten met een Lightning-aansluiting meer. Verder is de case van de AirPods 4-versie met ruisonderdrukking voorzien van ingebouwde speakers en ondersteuning voor de functie Zoek mijn.

Apple-kenner Ming-Chi Kuo heeft al lang geleden aangekondigd dat Apple in 2024 een goedkopere versie van de AirPods gaat uitbrengen. Deze ‘AirPods Lite’ zouden zo’n 99 dollar gaan kosten. Het is niet bekend of Kuo met deze Lite-versie doelde op de goedkope versie van de AirPods 4.

AirPods Pro 3 en AirPods Max

Er zijn al langer geruchten dat Apple ook aan de AirPods Pro 3 en aan een nieuwe versie van de AirPods Max werkt. In tegenstelling tot de AirPods 4 verwachten we die niet in september en zelf niet in 2024. Van de AirPods Pro 3 zijn wel al een aantal nieuwe features bekend:

Vernieuwd design

Verbeterde audiokwaliteit

H3-chip

USB C-aansluiting

Speciale gehoorfuncties

Meer gezondheidsfuncties

We verwachten wel dat je nog zeker een jaar moet wachten op de AirPods Pro 3. Wanneer de AirPods Max 2 verschijnt is nog helemaal onduidelijk. Wanneer er nieuws is, lees je dat uiteraard op iPhoned!