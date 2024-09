Apple AirPods 4 officiële prijzen: zo duur (én goedkoop) zijn ze

Apple heeft de vierde generatie uitgebracht! De AirPods 4 zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar, die verschillende prijzen hebben. Zoveel betaal je voor de oortjes.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

AirPods 4: twee varianten

De AirPods 4 zijn officieel gepresenteerd tijdens het iPhone 16-event op maandag 9 september. Apple heeft functies naar de oortjes gebracht, die eerder exclusief voor de AirPods Pro waren. De AirPods 4 beschikken over actieve ruisonderdrukking en de transprantiemodus. Deze features waren nog niet eerder beschikbaar bij de reguliere uitvoering van de oortjes. De siliconen opzetstukjes ontbreken wel bij de AirPods 4.

Het oplaaddoosje heeft ook een update gekregen, want deze heeft nu speakers. Die maken het mogelijk om geluid af te spelen via de ‘Zoek mijn’-app, zodat het gemakkelijker is om de oortjes terug te vinden. Andere Pro-functies die Apple naar de AirPods 4 heeft gebracht zijn Siri Interactions, adaptieve audio en gespreksdetectie. Toch komen deze features niet naar beide modellen, dat je terugziet in de prijzen van de AirPods 4.

Prijzen van de AirPods 4

Apple heeft de AirPods dit jaar voor het eerst in twee uitvoeringen uitgebracht. De goedkopere variant beschikt niet over ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Ook heeft de oplaadcase geen speakers en kun je het doosje niet draadloos opladen. Dat is wel mogelijk bij de AirPods 4 met ruisonderdrukking, want daarbij heeft de oplaadcase ondersteuning voor MagSafe. Bij het ontwerp van de verschillende AirPods 4-varianten zien we geen verschillen, beide uitvoeringen zijn identiek.

Apple heeft een uitvoering zonder ruisonderdrukking uitgebracht om de prijs van de oortjes te drukken. Daardoor is er een goedkopere en duurdere versie van de AirPods 4 beschikbaar. Voor de AirPods 4 met ruisonderdrukking betaal je 199 euro, de variant zonder ruisbeheersing kost 149 euro. Wil je niet de hoofdprijs betalen voor de oortjes? Dan heb je bij de AirPods 4 dus ook de keuze om voor de budgetvriendelijke optie te gaan.

Release van de nieuwe oortjes

De vierde generatie van de AirPods zijn aangekondigd op 9 september. Die avond begon ook de voorverkoop, dus je kunt de AirPods 4 nu al kopen. Als je de oortjes nu bestelt, heb je ze op vrijdag 20 september in huis. Ben je van plan om de AirPods te bestellen? Wees er dan snel bij, zodat je na de officiële release geen last hebt van lange levertijden. Bekijk hier de beste prijzen van de AirPods 4 en bestel ze vast via de pre-order:

Ga je toch liever voor de siliconen opzetstukjes van de AirPods Pro? Dan liggen de prijzen wel iets hoger dan bij de AirPods 4. Voor de AirPods Pro 2 betaal je op dit moment € 233,95. Je krijgt er dan wel geavanceerde functies bij, zoals het uitvoeren van een gehoortest en ‘Vermindering van hard geluid’. Zo zijn je oren veel beter beschermd. Bekijk hier de beste prijzen van de AirPods Pro 2: