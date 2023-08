AirPods 4: deze toffe functies gaan Apple’s nieuwe oordopjes krijgen

Apple werkt naar verluidt aan een vierde generatie AirPods. Wij zetten alle geruchten voor je onder elkaar over de release van de nieuwe AirPods 4.

AirPods 4 komen eraan

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Apple een nieuwe generatie van de AirPods heeft gelanceerd. De AirPods 3 verschenen in 2021 en hadden een compleet nieuw design. De oortjes lijken sinds de derde generatie meer op de AirPods Pro, maar dan zonder het siliconen opzetstukje.

Apple lanceerde de derde generatie AirPods twee jaar na de AirPods 2. Het is daarom de verwachting dat de AirPods 4 niet lang meer op zich laten wachten. Wat weten we tot nu toe over de volgende generatie AirPods? Dit is alles wat je moet weten over de AirPods 4.

1. AirPods draaien op H2-chip

De volgende generatie AirPods draait naar verwachting op de H2-chip. Deze processor zagen we al in de tweede generatie AirPods Pro. De AirPods 3 draaien nog op de H1-chip, net als de tweede generatie AirPods. Hier komt bij de AirPods 4 dus waarschijnlijk verandering in.

Met de H2-chip worden verschillende functies verbeterd bij de nieuwe AirPods 4. Zo is de batterijduur beter, maar merk je het verschil ook wanneer je naar muziek gaat luisteren. De AirPods 4 hebben minder vervorming en nog krachtigere bastonen door de nieuwe processor. Bovendien heeft de H2-chip een groter audiobereik, waardoor de muziek straks enorm helder klinkt.

2. Bluetooth 5.3 komt naar de nieuwe oortjes

Apple voorziet de nieuwe AirPods 4 waarschijnlijk van een nieuwe generatie bluetooth. De AirPods 4 krijgen dan Bluetooth 5.3, net als de meeste nieuwe producten van Apple. Met de nieuwe versie van bluetooth is de draadloze verbinding stabieler en is er minder vertraging. Bovendien werkt Bluetooth 5.3 efficiënter, waardoor de batterij van de AirPods weer langer meegaat.

3. Langere batterijduur

De nieuwe chip en de nieuwe versie van bluetooth zorgen dus voor een langere batterijduur bij de oortjes. Bij de AirPods Pro 2 zorgden de H2-chip en Bluetooth 5.3 voor 1,5 uur meer luistertijd dan bij de eerste generatie AirPods Pro. Dit was met ruisonderdrukking ingeschakeld, de modus die de meeste batterij verbruikt.

Dat betekent dat de AirPods 4 waarschijnlijk een stuk langer meegaan. Met de huidige generatie AirPods luister je vijf uur lang naar muziek, zonder de oortjes op te laden. Bij de nieuwe oortjes van Apple is dit dan 6,5 uur, een flinke verbetering dus in vergelijking met de AirPods 3. Het is ook goed mogelijk dat de batterij met de nieuwe features nóg langer meegaat, omdat de AirPods 4 geen ruisonderdrukking hebben.

4. Usb-c komt naar AirPods 4

Apple neemt bij de AirPods 4 hoogstwaarschijnlijk afscheid van de Lightning-poort. In plaats daarvan krijgt de case van de oortjes een usb-c-aansluiting. Dit is het gevolg van de nieuwe Europese wetgeving, waarin staat dat alle nieuwe elektronische apparaten vanaf november 2024 een usb-c aansluiting moeten hebben. Het oplaaddoosje van de AirPods 4 krijgt voor het eerst zo’n aansluiting.

5. Nieuwe manier om het volume te regelen

Bij de reguliere AirPods is het nog niet mogelijk om het volume aan te passen, zonder je iPhone erbij te pakken. Bij de AirPods Pro 2 is dit wél mogelijk, je veegt dan over het steeltje van de AirPods om het geluid harder of zachter te zetten.

Het is daarom de verwachting dat Apple de besturing van de AirPods 4 aanpast, zodat je iPhone niet meer nodig is om het volume te regelen. Zo kan de touch-bediening van de AirPods Pro 2 ook naar de AirPods 4 komen. Of het wordt mogelijk om het volume te bedienen, door het steeltje van de AirPods in te drukken.

6. Verbeteringen voor ‘Zoek mijn’

Niet alleen de oortjes zelf krijgen een update, ook het doosje van de AirPods wordt waarschijnlijk verbeterd. Zo moet de case (met de oortjes erin) makkelijker te vinden zijn in de Zoek mijn-app. Die functie is bij de AirPods 3 nog beperkt, want je ziet daar enkel of de oortjes in de buurt zijn of niet.

Bij de tweede generatie AirPods Pro werd de U1-chip geïntroduceerd, waarmee de Zoek mijn-functie een grote update kreeg. Met de processor weet je iPhone precies hoeveel meter je verwijderd bent van de oortjes. Vind je ze nog steeds niet? Dan wijst je iPhone met een pijl in de richting van de AirPods. De case van de AirPods 4 krijgt naar verwachting dezelfde U1-chip, zodat je de oortjes altijd kunt vinden.

7. AirPods opladen met Apple Watch-lader

De derde generatie AirPods is op te laden via MagSafe, een draadloze oplader met Q1-standaard of een Lightning-kabel. Hier komt bij de nieuwe AirPods 4 waarschijnlijk nog een optie bij, want je kunt de oortjes dan ook opladen met je Apple Watch-lader. Dit is al mogelijk bij de AirPods Pro 2 en het is de verwachting dat de functie ook naar de nieuwe reguliere AirPods komt.

Releasedatum van de nieuwe AirPods 4

Als we de geruchten moeten geloven brengt Apple dit jaar geen nieuwe AirPods uit. Dat betekent dat we de nieuwe AirPods 4 pas volgend jaar kunnen verwachten. Doorgaans brengt Apple de AirPods uit in het najaar, dus de nieuwe generatie van de oortjes verschijnt dan vermoedelijk rond oktober 2024. Voorlopig moeten we dus nog wachten op de AirPods 4.

Heb je geen zin om zo lang te wachten op de nieuwe AirPods? En zijn jouw oortjes nu aan vervanging toe? De AirPods Pro 2 zijn op dit moment de meest geavanceerde oortjes die Apple te bieden heeft. Voor een veel lagere prijs heb je de AirPods 3. Check vooral even onze prijsvergelijker, zodat je weet dat je niet teveel betaalt voor de nieuwe oortjes!

