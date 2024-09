Apple AirPods 4 en AirPods Max pre-order: dit zijn de beste prijzen

Apple heeft de AirPods 4 en de vernieuwde versie van de AirPods Max aangekondigd! Wil je de oortjes of de koptelefoon direct halen? Bestel de AirPods 4 en de AirPods Max dan hier via de pre-order!

AirPods 4

Het heeft even geduurd, maar Apple heeft eindelijk nieuwe AirPods gepresenteerd! De AirPods 4 hebben ruisonderdrukking, een functie die tot nu toe alleen beschikbaar was bij de AirPods Pro (2). Met de feature worden vervelende achtergrondgeluiden tegengehouden en hoor je de audio van de oortjes beter. Wil je juist wel iets van je omgeving meekrijgen? Dan kun je ook de transparantiemodus inschakelen bij de AirPods 4.

Apple heeft de AirPods op maandag 9 september gepresenteerd en de voorverkoop is al begonnen. Je kunt de oortjes in een goedkopere variant zonder ruisonderdrukking of een duurdere uitvoering met ruisbeheersing halen. Voor de budgetvriendelijke variant betaal je 149 euro, de startprijs van de geavanceerde uitvoering is 199 euro.

Ben je van plan om de AirPods 4 te halen? Dan kun je ze nu al bestellen via de pre-order. Niet veel later worden ze bij je thuis afgeleverd, dat gebeurt waarschijnlijk op vrijdag 20 september. Bekijk hier waar je de AirPods 4 kunt kopen in de pre-order, zodat je ze straks als eerste in huis hebt!

Pre-order de AirPods 4 bij de volgende shops:

AirPods Max

Naast de lancering van de AirPods 4 heeft Apple ook de vernieuwde generatie van de AirPods Max uitgebracht. De koptelefoon is nu beschikbaar met een usb-c-poort, zodat je nog maar één kabel nodig hebt om je AirPods, iPhone, iPad en MacBook op te laden. Bovendien is de AirPods Max in nieuwe kleuren verkrijgbaar. Je kunt bij de koptelefoon nu kiezen uit wit, crème wit, blauw, oranje en zwart.

Wil je de koptelefoon halen? Je kunt de vernieuwde versie van de AirPods Max nu al bestellen, net als bij de AirPods 4 wordt het apparaat dan op vrijdag 20 september bij je thuis afgeleverd. De startprijs van de koptelefoon is 579 euro. Bestel de AirPods Max binnenkort hier:

Pre-order de AirPods Max bij de volgende shops:

